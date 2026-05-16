La historia de amor entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero, se ha convertido en una de las más queridas por los fanáticos de la Selección Argentina. A diferencia de otros romances mediáticos, la pareja mantiene un perfil que combina la sencillez de sus raíces en Córdoba con el glamour de la vida europea.

Actualmente instalados en España tras el pase del delantero al Atlético de Madrid, ambos demuestran que el vínculo sigue tan firme como en sus inicios.

EL ORIGEN DEL ROMANCE EN CALCHÍN

Aunque muchos conocieron a Emilia durante el Mundial de Qatar 2022, lo cierto es que la relación con la “Araña” viene de larga data. Ambos son oriundos de la provincia de Córdoba y se conocen desde que eran apenas unos adolescentes. Lo que comenzó como una amistad de pueblo se transformó en un noviazgo sólido que sobrevivió a la distancia cuando el futbolista se mudó a Buenos Aires para jugar en River Plate.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero, juntos desde la adolescencia Por: Instagram

Emilia, quien es profesora de Educación Física y exjugadora de hockey, siempre fue el pilar fundamental para el crecimiento profesional del delantero. A pesar de haber tenido una breve interrupción en el vínculo años atrás, el reencuentro fue definitivo y hoy se muestran inseparables en cada desafío que encara el goleador, ya sea en la Premier League o en su nueva etapa en La Liga española.

LA PASIÓN QUE UNE A JULIÁN ÁLVAREZ Y SU NOVIA

Más allá del fútbol, existe una actividad que ambos disfrutan compartir en su tiempo libre y que fortalece su complicidad cotidiana. Según reveló el propio futbolista en entrevistas recientes, el pádel y los entrenamientos al aire libre son parte de su rutina compartida. Esta conexión deportiva permite que Emilia entienda a la perfección las exigencias y el estilo de vida de un atleta de alto rendimiento como Julián.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero, juntos desde la adolescencia Por: Instagram

La mudanza a Madrid ha renovado las energías de la pareja. En sus redes sociales, suelen compartir postales de sus paseos por la capital española y momentos íntimos con su perro, dejando claro que, a pesar de la fama mundial, siguen siendo los mismos chicos de Calchín que soñaban con un futuro juntos. La estabilidad emocional de Álvarez parece ser la clave de su éxito dentro de la cancha.