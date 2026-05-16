El piloto Manu Urcera visitó el programa RANDOM de Leo Montero y sorprendió al hablar con total sinceridad sobre su relación con Nicole Neumann, la crianza de su hijo y las diferencias de personalidad que tienen puertas adentro. “Ella es más sentimental, yo soy más frío”, aseguró el piloto.

Luego, reveló cuál es su estrategia cuando tienen discusiones: “Yo escucho música romántica, ella escucha música en inglés y si me pelea mucho le pongo un Cacho Castaña, una cosa así, como para que se pique toda la relación”. Sobre la convivencia, el automovilista también contó que tienen gustos muy distintos, incluso en cuestiones cotidianas como el cuidado del auto.

Manu Urcera (Foto: captura de RANDOM y América).

“Somos muy diferentes en el cuidado del auto, ella no lo choca, no lo rompe”, lanzó divertido el piloto de automovilismo, dejando entrever la dinámica relajada y con humor que mantiene con la modelo, con quien está casado desde diciembre del 2023 y con quien tiene a Cruz.

ASÍ HABLÓ MANU URCERA DE LA PATERNIDAD

En medio de la entrevista, Manu Urcera habló del costado más íntimo de su vida familiar y reconoció que atraviesa cierta culpa por no poder compartir más tiempo con su hijo con Nicole Neumann debido a sus compromisos laborales: “Es lo más lindo tener un hijo, lo disfruto un montón. A veces trato de lidiar con la culpa de decir: ‘Uff, no estoy compartiendo tanto con él porque le estoy dedicando tiempo a mi laburo’”, confesó.

En ese sentido, también reveló una divertida situación cotidiana vinculada a la crianza de su hijo Cruz. “Todavía no suelta la teta y digo: ‘La puta madre, si hubiese tomado mamadera ya me lo puedo llevar a las carreras’”, comentó con humor el marido de la modelo.

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