Cuando el clima obliga a adaptar el vestuario, lograr un equilibrio entre abrigo, comodidad y estilo puede ser un desafío. Sin embargo, Nicole Neumann volvió a demostrar que con básicos bien elegidos es posible crear un outfit práctico y sofisticado al mismo tiempo.

A través de sus redes sociales, la modelo compartió un estilismo pensado para jornadas inestables, donde el protagonista fue un clásico infalible: el trench coat. En esta oportunidad, eligió un modelo en tono chocolate, de corte tradicional, que aporta elegancia inmediata y se adapta a distintos contextos.

El trench es una prenda clave para el entretiempo, ideal para protegerse del viento y la lluvia liviana sin resignar estilo.

Para completar el conjunto, apostó por jeans de calce cómodo, otro básico que nunca falla.

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