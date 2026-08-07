Cada 7 de agosto, la Argentina renueva su fe con la festividad de San Cayetano, el santo patrono del pan, del trabajo y de la Divina Providencia.

En momentos de incertidumbre económica o en la búsqueda de nuevas oportunidades, miles de devotos apelan a los rituales tradicionales para invocar su bendición.

El ritual de la espiga de trigo para el hogar

Una de las costumbres más arraigadas es colocar espigas de trigo en la casa o el trabajo.

Qué se necesita: 3 espigas de trigo, una cinta roja o amarilla y una imagen o estampa de San Cayetano.

Cómo armarlo: Se atan las tres espigas con la cinta (que simboliza la protección y la fe) y se colocan detrás de la puerta de entrada o en el altar del hogar. Según la tradición católica popular, las espigas bendecidas representan el sustento y evitan que falte el pan durante todo el año.

La oración más poderosa a San Cayetano

Para realizar el pedido de trabajo o agradecer el empleo actual, los párrocos sugieren encender una vela blanca y recitar la oración a la Providencia:

“¡Oh glorioso San Cayetano, Padre de la Providencia! Aclamado por los pueblos porque socorres con milagros a quienes te invocan en sus necesidades.

Acudo ante tu imagen suplicando que presentes al Señor las intenciones que deposito en tus manos. Concede a nuestra familia salud, paz y el pan de cada día, e intercede para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén”.