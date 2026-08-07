El 6 de agosto, Rosalía se despidió del público argentino después de cuatro presentaciones en el Movistar Arena, donde protagonizó una serie de shows que estuvieron marcados por la emoción y el fervor de sus fanáticos.

Tras finalizar su último concierto, la cantante española tuvo un gesto que conmovió a sus seguidores: cuando salía del predio en el vehículo que la trasladaba, frenó para saludar a los fans que la esperaban en las inmediaciones.

Rosalía terminó sus shows en Argentina y tuvo un gesto con sus fans que se volvió viral (foto de redes sociales)

Pero ese no fue el único momento que sorprendió a quienes se encontraban siguiendo su salida. Rosalía volvió a detener el vehículo en plena avenida para saludar a otro numeroso grupo de personas que la acompañaba durante el trayecto.

Rosalía terminó sus shows en Argentina y tuvo un gesto con sus fans que se volvió viral (foto de redes sociales)

Las imágenes de ambos momentos rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde sus seguidores destacaron la actitud de la artista y celebraron su despedida de Buenos Aires.

Rosalía había llegado a la Argentina en medio de una particular expectativa por el contexto que rodeaba sus presentaciones. Finalmente, después de cuatro funciones en el Movistar Arena, se despidió del país entre ovaciones y muestras de cariño de sus fanáticos.

Por qué Rosalía había sido cuestionada en redes sociales en Argentina

La llegada de Rosalía al país se produjo pocas semanas después de una polémica que protagonizó en redes sociales tras la final del Mundial 2026, en la que España derrotó a la Selección Argentina.

Después del triunfo español, la cantante compartió un video de Mia Khalifa en el que la actriz celebraba la victoria de España y hacía referencia a la canción “La Perla”.

La publicación generó críticas entre algunos de sus seguidores argentinos, que interpretaron el gesto como una provocación hacia la Argentina, especialmente por la cercanía de sus shows en Buenos Aires.

Rosalía tuvo un gesto inesperado con sus fans tras su último show en Buenos Aires

Sin embargo, tras sus cuatro presentaciones en el Movistar Arena, Rosalía terminó su paso por el país con una recepción muy diferente: fue despedida por sus fanáticos entre ovaciones y protagonizó varios gestos que rápidamente se volvieron virales.