Video: Instagram duplaa_nancyok
Nancy Dupláa saludó a Pablo Echarri por su cumpleaños 57. En Instagram, le dedicó una serie de mensajes y fotos a su pareja, con quien lleva casi dos décadas de relación y dos hijos en común, Morena y Julián.
La actriz compartió tres historias. En la primera, se vio al actor con anteojos de sol y camisa blanca, sosteniendo una cabrita. “Amor mío, gracias. Te amo infinito”, escribió Nancy junto a un “Feliz cumple”.
Luego le sigue una imagen familiar (“Gracias por cuidarnos a todos”) y la última muestra a la pareja sentada con la leyenda “feliz cumple, mi amor, todo todito juntos”.
Leé también
El saludo de Morena Echarri a su papá
Video: Instagram momiecharri
Por su parte, Morena Echarri eligió homenajear a su padre con un breve video en el que se los ve juntos y divertidos.