A 18 años de la muerte de su hijo Facundo, Maru Botana compartió un profundo mensaje en sus redes sociales y recordó cómo atravesó uno de los momentos más dolorosos de su vida.

La cocinera publicó un video en Instagram en el que combinó imágenes de su bebé con diferentes escenas de su presente familiar. A través de una voz en off, imaginó qué le diría hoy a aquella Maru que en 2008 tuvo que enfrentarse inesperadamente a la muerte de su hijo de apenas seis meses.

“Hoy es mi día especial y, a pesar de que pasen los años, todo se vuelve a revivir”, escribió al presentar la publicación.

Además, explicó que decidió compartir su experiencia con quienes atraviesan una situación similar: “Para que todas y todos los que estén atravesando un dolor tan grande tengan esperanzas. No es nada fácil, pero vas a poder”.

LA EMOTIVA REFLEXIÓN DE MARU BOTANA SOBRE LA MUERTE DE SU HIJO FACUNDO

En uno de los momentos más conmovedores de la grabación, Maru Botana habló sobre el duelo y reconoció que, ante una pérdida de semejante magnitud, ninguna explicación alcanza.

“Si pudiera volver atrás, no intentaría explicarle nada a esa madre. No le diría que sea fuerte, no le diría que todo pasa, no le diría que fuera valiente, porque en ese momento no pasa nada”, expresó.

En lugar de buscar respuestas, aseguró que elegiría simplemente acompañar a aquella versión de sí misma: “Me sentaría al lado de ella y le diría solamente: ‘Vas a poder’”.

Crédito:Istagram

Facundo murió en 2008 mientras la cocinera se encontraba de viaje por el sur argentino junto a sus otros hijos. Desde entonces, Maru habló públicamente en distintas oportunidades sobre la pérdida de su bebé y el camino que recorrió para continuar adelante.

EL MENSAJE DE MARU BOTANA A 18 AÑOS DE LA MUERTE DE FACU

En su reflexión, la conductora también repasó todo lo que ocurrió en su vida después de aquel episodio y recordó que, aunque en ese momento parecía imposible, pudo recuperar espacios de felicidad.

“No hoy, pero un día vas a dar un paso, después otro, vas a volver a cocinar, a reírte fuerte, a hacer planes. Tus hijos van a crecer, van a llegar Juan e Ine, vas a volver a creer, vas a tener una familia enorme y vas a ser muy feliz”, manifestó.

Sin embargo, dejó en claro que seguir adelante nunca significó olvidar a Facundo. “Vas a aprender a caminar con esa mochila, hasta vas a correr con ella”, aseguró.

Maru también reconoció que cada aniversario vuelve a movilizarla profundamente. “Cada vez que se acerque el 21, vas a volver a pensar y vas a extrañarlo como loca. Todavía va a pesar, pero ya no te va a dar miedo, porque vas a entender que extrañarlo también es una manera de seguir teniéndolo con vos”, reflexionó.

Finalmente, cerró el video retomando la idea central de su mensaje: “Si pudiera volver atrás, me sentaría al lado de esa Maru, no para explicarle lo que viene, solamente para agarrarle la mano y decirle: ‘Vas a poder’”.