La nueva edición de MasterChef Celebrity ya tiene lista definitiva: 24 famosos aceptaron el desafío de mostrar sus habilidades en la cocina y competir por el título en el reality de Telefe. La conducción estará nuevamente a cargo de Wanda Nara, mientras que el jurado sumará a Maru Botana, quien reemplazará a Donato de Santis y se unirá a Germán Martitegui y Damián Betular.
El certamen reunirá a personalidades de distintos ámbitos: desde actores y músicos hasta periodistas, deportistas y referentes del streaming. Cada uno buscará convencer al exigente jurado y avanzar en la competencia, que promete sorpresas y momentos de alto voltaje.
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QUIÉNES SON LOS 24 PARTICIPANTES CONFIRMADOS DE MASTERCHEF CELEBRITY
La lista de famosos que competirán en la nueva temporada incluye nombres de peso y algunas sorpresas. Estos son los 24 elegidos:
Diego Ramos: actor y conductor, suma una nueva faceta a su carrera como participante del reality.
Alejandro Lerner: el músico se animó a la cocina pese a reconocer que su experiencia es casi nula.
Luciana Geuna: la periodista de TN sorprendió con su incorporación y promete dar pelea.
Paula Trápani: periodista y conductora, se suma con la expectativa de aprender a cocinar.
Hernán Coronel: cantante de Mala Fama, aporta un perfil distinto al certamen.
L-Gante: el referente del RKT llega con el atractivo extra de su vínculo con Wanda Nara.
Luck Ra: el cantante cordobés de cuarteto ya pasó como invitado y ahora va por su revancha.
Lizy Tagliani: actriz y humorista, reconoció que solo sabe lo básico pero quiere aprender.
China Ansa: periodista y conductora de Telefe, se perfila como una de las sorpresas.
Julieta Poggio: ex Gran Hermano, influencer, bailarina y actriz, buscará destacarse en la cocina.
Grego Rossello: tras su paso por el streaming del programa, ahora será participante.
Edith Hermida: conductora de Bendita, llega con experiencia y buena mano para la cocina.
Karina Mazzocco: tras el final de su ciclo en América TV, se suma al desafío culinario.
Julieta Nair Calvo: actriz que tendrá su primera experiencia en realities.
Martita Fort: hija de Ricardo Fort, se perfila como una de las revelaciones del año.
Pachu Peña: histórico humorista, aportará su cuota de humor al programa.
Nazareno Casero: actor con conocimientos en cocina, buscará demostrar su talento.
Sebastián Presta: humorista que ya comparte sus primeras pruebas culinarias en redes.
Pablo Migliore: exarquero de Boca y San Lorenzo, suma experiencia televisiva al grupo.
Rocío Robles: modelo y periodista deportiva, vuelve a los realities tras su paso por el Bailando.
Morena Beltrán: periodista deportiva de ESPN, debuta fuera del ámbito deportivo.
Martín “Campi” Campilongo: humorista y actor con experiencia en cocina.
Pablo Giralt: relator de fútbol, se anima a un terreno completamente nuevo.
Elizabeth Vernaci: “La Negra” aceptó el reto y promete show en la cocina.
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