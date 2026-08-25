MasterChef Celebrity comienza a tomar forma de cara a su nueva temporada en Telefe. En las últimas horas trascendió que Luck Ra y L-Gante se incorporarían al reality culinario, que volvería a tener a Wanda Nara al frente de la conducción.

La información se dio a conocer en Cortá por Lozano, donde revelaron que los dos músicos ya tendrían asegurado su lugar en la competencia. De esta manera, se sumarían a Pablo Giralt, quien había sido anunciado anteriormente como uno de los participantes de la próxima edición.

LUCK RA Y L-GANTE, LOS NUEVOS NOMBRES DE MASTERCHEF CELEBRITY

La llegada de L-Gante a MasterChef Celebrity genera expectativa no solamente por su popularidad, sino también por su historia con Wanda Nara. El referente de la cumbia 420 mantuvo un vínculo sentimental con la conductora que tuvo una enorme exposición mediática.

L-Gante durante la preparación del plato que definió como su favorito, en una reunión con amigos y familia. Por: Instagram

De concretarse su participación, ambos volverían a compartir pantalla después de haber protagonizado numerosos momentos juntos frente a las cámaras y en las redes sociales.

Por su parte, Luck Ra llegaría al programa en medio de un momento de gran exposición personal y profesional. El cantante cordobés viene de atravesar su separación de La Joaqui, quien justamente formó parte de una de las ediciones anteriores del reality.

Foto: Instagram (@luckra)

La incorporación de los músicos marcaría una fuerte apuesta de Telefe por figuras con llegada a públicos jóvenes y una importante presencia en redes sociales.

QUIÉNES ESTARÍAN EN LA NUEVA TEMPORADA DE MASTERCHEF CELEBRITY

Mientras avanza el armado del elenco, varios famosos comenzaron a sonar como posibles participantes. Entre los nombres que circularon aparecen Lizy Tagliani, Yanina Latorre, Débora Nishimoto y Topa.

También se mencionó a Julieta Poggio, quien reconoció públicamente que estaría dispuesta a aceptar una propuesta para ponerse el delantal. Por el momento, estas incorporaciones no fueron anunciadas oficialmente.

Quien sí había sido presentado previamente es Pablo Giralt. El periodista y relator deportivo fue anunciado en julio como participante de la próxima temporada, luego de alcanzar una fuerte exposición durante las transmisiones del Mundial 2026.

Pablo Giralt con Lionel Messi (Instagram)

Giralt incluso reaccionó a la noticia desde sus redes sociales. “¿Me la juego? Ustedes deciden”, escribió al compartir el video en el que comunicaban su llegada al programa.

Mientras Telefe termina de definir el elenco, MasterChef Celebrity prepara su regreso con Wanda Nara como una de sus principales figuras y una lista de participantes que promete combinar música, televisión, redes sociales y deporte.