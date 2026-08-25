Tras el exitoso estreno de la serie de Moria Casán, donde Griselda Siciliani interpreta a la One de manera increíble, la actriz se enfoca de lleno en “BOÎTE”, el espectáculo que protagoniza junto a su gran amigo Carlos Casella. Y, en la última función que dieron, tuvieron una invitada de lujo.

“BOÎTE” es una propuesta que combina música en vivo, actuación, humor y una estética inspirada en los históricos cabarets.

El espectáculo que se presenta en La Trastienda marca el regreso de una de las sociedades artísticas más singulares del espectáculo argentino, luego de años de compartir proyectos que dejaron una huella en el teatro musical y la escena alternativa.

Leti Siciliani le cumplió un sueño a Griselda (Video: Instagram @boiteteatro)

GRISELDA SICILIANI FUE SORPRENDIDA EN “BOÎTE” CON UNA INVITADA DE LUJO

A través de las redes oficiales de “Boîte”, Leti Siciliani grabó un video donde mostraba la sorpresa que la producción tenía preparada para su hermana. “Estamos otra vez en la previa de Boîte, Griselda no lo sabe, pero hoy le vamos a cumplir un sueño...”, empieza diciendo la actriz detrás de escena.

Finalmente, revela: “Invitamos a Juana Molina, la ídola de toda su vida a ver la función”. Luego, fue a buscar a su hermana para preguntarle: “¿Quién es la persona que más te gustaría que viniera a verte?“. La actriz, sin dudar, respondió: ”¿Puede ser alguien que yo no conozca? Me gustaría Juana Molina: Mi ídola absoluta, inspiradora, mundial".

Juana Molina sorprendió a Griselda Siciliani al asistir a la función de "Boite" (Foto: Instagram @griseldasiciliani)

Al término de la función, Griselda se encontró con Juana en el camarín y se fundieron en un abrazo profundo. “Estaba re nerviosa. Te filman porque sos mi ídola. Estaba re nerviosa porque estabas vos”, le confesó la protagonista de “Boîte”. “No había función hoy, era sólo porque podías venir”, agregó, en broma.

Más tarde, frente a cámara, Griselda le expresó su enorme agradecimiento: “¡Estoy emocionada! Juana te amo, inventaste todo, inventaste, reinventaste, no sé, a mi generación nos diste todos los personajes femeninos espectaculares".