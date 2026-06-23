La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo 9 de julio, Griselda Siciliani y Carlos Casella subirán nuevamente juntos a un escenario para estrenar BOÎTE, una propuesta que combina música en vivo, actuación, humor y una estética inspirada en los históricos cabarets.

El debut tendrá lugar en La Trastienda y representa el regreso de una de las sociedades artísticas más singulares del espectáculo argentino, luego de años de compartir proyectos que dejaron una huella en el teatro musical y la escena alternativa.

Cómo será el estreno de BOÎTE

La propuesta fue concebida como una experiencia escénica que desafía los formatos tradicionales y apuesta por la mezcla de géneros, emociones y lenguajes artísticos.

Foto: pensa BOITE

A lo largo del espectáculo, Siciliani y Casella recorrerán distintos universos donde conviven el humor, la sensualidad, el drama y la celebración, acompañados por músicos en vivo y una puesta especialmente diseñada para potenciar la cercanía con el público.

Inspirado en aquellas legendarias boîtes que marcaron una época, el show recupera elementos del cabaret clásico para transformarlos en una experiencia contemporánea.

El regreso de una dupla con historia

El estreno de BOÎTE también marca el reencuentro de dos artistas que construyeron una extensa trayectoria compartida.

Foto: pensa BOITE

A lo largo de los años, Griselda Siciliani y Carlos Casella protagonizaron espectáculos como Estás que te pelas, Sputza y Pura Sangre, consolidando una química artística que se convirtió en una de sus principales marcas distintivas.

Ahora vuelven a reunirse con una propuesta completamente nueva que busca sorprender tanto a quienes siguieron aquellos trabajos como a nuevas generaciones de espectadores.

Un equipo artístico de primer nivel

La producción reúne además a destacados nombres de distintas disciplinas.

La dirección musical está a cargo de Diego Vainer, mientras que el vestuario lleva la firma de Pablo Ramírez y la escenografía fue diseñada por Alberto Negrín. La propuesta también cuenta con la colaboración de Ana Frenkel en la creación y puesta en escena.

Foto: pensa BOITE

Cuándo se estrena BOÎTE

El estreno oficial será el 9 de julio en La Trastienda, ubicada en el barrio de San Telmo.

Tras la primera función, el espectáculo continuará con presentaciones de jueves a sábados, sumándose a una cartelera teatral que durante este año apuesta cada vez más a formatos híbridos entre la música, la performance y el teatro.

Con una dupla de artistas de amplia trayectoria y una propuesta que promete romper moldes, BOÎTE se perfila como uno de los estrenos más llamativos de la temporada porteña.