Pocas sociedades artísticas lograron atravesar el tiempo con la vigencia y la conexión que mantienen Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.

A 35 años de haber iniciado un camino compartido, los músicos presentan Bodas de Coral, un álbum que funciona como homenaje a una de las alianzas más emblemáticas de la música popular argentina.

El lanzamiento llegará acompañado por una gira especial que recorrerá distintos escenarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, ofreciendo un recorrido por canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Baglietto y Vitale preparan sus Bodas de Coral. Foto: prensa Por: ROCOELHO

Cómo es “Bodas de Coral”, el nuevo disco de Baglietto y Vitale

El álbum encuentra a los artistas revisitando clásicos románticos desde una mirada atravesada por la experiencia, la sensibilidad y la libertad creativa que construyeron a lo largo de más de tres décadas.

Con arreglos originales de Lito Vitale y la voz inconfundible de Juan Carlos Baglietto, el trabajo propone nuevas lecturas de canciones que forman parte del cancionero popular latinoamericano.

Entre ellas aparecen versiones de temas como Penumbras, de Sandro, y Cartas Amarillas, de Nino Bravo, reinterpretadas desde una perspectiva íntima y emocional.

Una historia compartida durante más de tres décadas

“35 años es mucho tiempo... muchos recuerdos, muchos kilómetros andados compartiendo charlas, comidas, ideas, proyectos, risas, preocupaciones, éxitos y tristezas”, aseguraron los músicos.

Con esas palabras, Baglietto y Vitale resumieron el espíritu de un proyecto que no solo celebra una trayectoria musical, sino también una amistad y una construcción artística sostenida a través del tiempo.

A lo largo de estos años, ambos se consolidaron como referentes fundamentales de la música argentina, protagonizando espectáculos, discos y colaboraciones que dejaron una huella profunda en distintas generaciones.

Baglietto y Vitale preparan sus Bodas de Coral. Foto: prensa Por: ROCOELHO

Una gira para reencontrarse con el público

El lanzamiento de Bodas de Coral tendrá su correlato en una gira especialmente diseñada para celebrar este aniversario.

Los conciertos contarán con banda en vivo y una puesta pensada para recorrer distintos momentos de la carrera del dúo, combinando clásicos, nuevas versiones y algunas de las canciones más representativas de su repertorio.

La propuesta busca ofrecer una experiencia cercana y emotiva, en línea con el espíritu que atraviesa el nuevo álbum.

Fechas de la gira “Bodas de Coral”

Junio

26 de junio – Teatro Canning (Canning)

28 de junio – Teatro Morón (Morón)

Julio

4 de julio – Teatro Gran Pilar (Pilar)

Agosto

15 de agosto – Auditorio Belgrano (Ciudad de Buenos Aires)

29 de agosto – Teatro Don Bosco (San Isidro)

Septiembre

6 de septiembre – Teatro Cervantes (Quilmes)

Baglietto y Vitale preparan sus Bodas de Coral. Foto: prensa

Dos nombres fundamentales de la música argentina

La unión entre Baglietto y Vitale dio origen a algunos de los proyectos más exitosos y reconocidos de la música nacional.

Su capacidad para reinterpretar repertorios, cruzar géneros y mantener una identidad propia convirtió a la dupla en una referencia obligada dentro de la escena cultural argentina.

Ahora, con Bodas de Coral, celebran un vínculo artístico excepcional y ofrecen al público una nueva oportunidad para reencontrarse con canciones que siguen emocionando después de 35 años.