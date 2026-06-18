Myriam Hernández anunció su regreso a la Argentina con una gira que recorrerá distintas ciudades del país durante noviembre y que promete reencontrar a miles de seguidores con los grandes clásicos de su carrera.
La reconocida cantante chilena llegará con su Tauro World Tour, una propuesta renovada que combina emoción, elegancia y un recorrido por las canciones que marcaron a generaciones enteras en Latinoamérica.
Myriam Hernández regresa a la Argentina con el Tauro World Tour
Luego de protagonizar una histórica presentación en el Estadio Nacional de Chile ante más de 40.000 personas, Myriam Hernández confirmó una serie de conciertos en Argentina que incluirá paradas en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Salta.
La artista, considerada una de las voces románticas más importantes de la música en español, volverá a encontrarse con el público argentino en una gira que repasará los mayores éxitos de su trayectoria.
Durante los shows no faltarán clásicos como El Hombre que Yo Amo, Huele a Peligro, Herida, Te Pareces Tanto a Él, Peligroso Amor, Mío y Se Me Fue, canciones que se transformaron en verdaderos himnos para millones de personas.
El gran presente artístico de Myriam Hernández
El anuncio de la gira llega en uno de los momentos más destacados de la carrera de la cantante. Recientemente lanzó una nueva versión en vivo de Herida, registrada durante su multitudinario concierto en el Estadio Nacional de Chile.
La grabación captura uno de los momentos más emotivos de aquella noche histórica, cuando miles de personas acompañaron cada verso de una de las canciones más emblemáticas de su repertorio.
Con más de cuatro décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y una vigencia que atraviesa generaciones, Myriam Hernández continúa consolidándose como una de las artistas más convocantes y queridas de la música latina.
Cuándo y dónde se presentará Myriam Hernández en Argentina
Las fechas confirmadas de la gira son:
Buenos Aires
- Teatro Broadway
- 25 de noviembre
- 21 horas
Córdoba
- Quality Espacio
- 26 de noviembre
- 21 horas
Tucumán
- Teatro Mercedes Sosa
- 28 y 29 de noviembre
- 21 horas
Salta
- Teatro Provincial
- 30 de noviembre
- 21 horas
Una gira que promete emoción, nostalgia y grandes canciones
La gira argentina de Myriam Hernández se perfila como uno de los eventos musicales más importantes de la temporada para los amantes de la música romántica.
Con una producción especialmente diseñada para este tour y una selección de canciones que forman parte de la historia sentimental de millones de personas, cada presentación promete convertirse en una noche inolvidable.
Las entradas para todas las funciones ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de venta.