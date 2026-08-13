POPFEST anunció su grilla completa y confirmó una primera edición con grandes figuras de la música nacional e internacional. El festival se realizará el sábado 5 de diciembre de 2026 desde las 14 horas en Parque Norte, Buenos Aires.

El line-up estará encabezado por Juanes, Conociendo Rusia, La Delio Valdez y Turf, junto a Ángela Leiva, Estelares, Coti, Yami Safdie, Denise Romano, La Valenti y Guido Morán.

Juanes encabeza el line-up de POPFEST

Uno de los grandes atractivos del festival será la presencia de Juanes, quien llegará a Buenos Aires para celebrar más de 25 años de trayectoria y repasar un repertorio lleno de clásicos de la música latina.

El artista colombiano cuenta con 29 premios GRAMMY y Latin GRAMMY y actualmente se encuentra presentando su más reciente álbum, JuanesTeban.

Además, recientemente protagonizó una destacada presentación en La Velada del Año VI, en España, ante más de 70.000 personas y con una audiencia global que superó los 6 millones de espectadores a través de Twitch, YouTube y TikTok.

POPFEST 2026: grilla completa

El festival reunirá artistas de diferentes generaciones y estilos. El line-up estará integrado por:

Juanes

Conociendo Rusia

La Delio Valdez

Turf

Ángela Leiva

Estelares

Coti

Yami Safdie

Denise Romano

La Valenti

Guido Morán

Cuándo y dónde es POPFEST 2026

POPFEST 2026 se realizará el sábado 5 de diciembre desde las 14 horas en Parque Norte, ubicado en Avenida Cantilo y Güiraldes, frente a Ciudad Universitaria, en la Ciudad de Buenos Aires.

Entradas para POPFEST 2026

La preventa exclusiva para Mastercard Banco Nación comenzará el jueves 13 de agosto y continuará durante el viernes 14.

La venta general se habilitará a partir del sábado 15 de agosto.

Las entradas estarán disponibles a través de Pulsotickets.