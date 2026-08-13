POPFEST anunció su grilla completa y confirmó una primera edición con grandes figuras de la música nacional e internacional. El festival se realizará el sábado 5 de diciembre de 2026 desde las 14 horas en Parque Norte, Buenos Aires.
El line-up estará encabezado por Juanes, Conociendo Rusia, La Delio Valdez y Turf, junto a Ángela Leiva, Estelares, Coti, Yami Safdie, Denise Romano, La Valenti y Guido Morán.
Juanes encabeza el line-up de POPFEST
Uno de los grandes atractivos del festival será la presencia de Juanes, quien llegará a Buenos Aires para celebrar más de 25 años de trayectoria y repasar un repertorio lleno de clásicos de la música latina.
El artista colombiano cuenta con 29 premios GRAMMY y Latin GRAMMY y actualmente se encuentra presentando su más reciente álbum, JuanesTeban.
Además, recientemente protagonizó una destacada presentación en La Velada del Año VI, en España, ante más de 70.000 personas y con una audiencia global que superó los 6 millones de espectadores a través de Twitch, YouTube y TikTok.
POPFEST 2026: grilla completa
El festival reunirá artistas de diferentes generaciones y estilos. El line-up estará integrado por:
- Juanes
- Conociendo Rusia
- La Delio Valdez
- Turf
- Ángela Leiva
- Estelares
- Coti
- Yami Safdie
- Denise Romano
- La Valenti
- Guido Morán
Cuándo y dónde es POPFEST 2026
POPFEST 2026 se realizará el sábado 5 de diciembre desde las 14 horas en Parque Norte, ubicado en Avenida Cantilo y Güiraldes, frente a Ciudad Universitaria, en la Ciudad de Buenos Aires.
Entradas para POPFEST 2026
La preventa exclusiva para Mastercard Banco Nación comenzará el jueves 13 de agosto y continuará durante el viernes 14.
La venta general se habilitará a partir del sábado 15 de agosto.
Las entradas estarán disponibles a través de Pulsotickets.