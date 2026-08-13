La solicitud de Wanda Nara a la Justicia para lograr la suspensión de la responsabilidad parental de Mauro Icardi fue un recurso extremo, y una experta en derecho de las infancias explicó las causas que podrían llevar a marginar al futbolista de sus dos hijas.

“Es una medida muy fuerte que suele pasar en casos de padres condenados por abuso sexual, por femicidios, por torturas”, aclaró Carla Junqueira, la abogada que había asesorado a la mediática en el expediente de restitución internacional.

Entonces precisó: “Yo los casos que vi que se logra prosperar una medida tan radical se dieron por padres encarcerados, o condenados”.

Wanda Nara quiere quitarle la paternidad a Mauro Icardi.

“Yo creo que es un pedido oportunista que surge a partir del episodio de Italia (por el robo de los pasaportes). A partir de ahí intentaron doblar la apuesta del conflicto”, continuó dado que Wanda pretende que las nenas ni siquiera pudan tener contacto con el papá vía WhatsApp.

Qué pasaría con la paternidad de Mauro Icardi

“Cualquier juez con buena razonabilidad entiende que no es un pedido que tiene como objetivo el mejor interés de las menores. Al contrario”, razonó respecto a lo que podría definir Adrián Hagopián en breve.

“Los últimos informes del Ministerio Público Tutelar que se filtraron indican que las nenas cuando están con el padre están bien”.

“Y lo que importa son los informes. Las chicas ya pasaron por cámara gesell, por evaluaciones, ya fueron bastante expuestas”, cerró la experta sobre el polémico pedido de Wanda Nara para apartar a Mauro Icardi del ejercicio de la paternidad.