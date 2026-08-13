Brian Sarmiento y Danelik regresaron a Gran Hermano 2026 luego de ser elegidos por dos de las nueve finalistas para volver a ingresar a la casa. Sin embargo, la alegría por el reencuentro duró poco: horas después protagonizaron una incómoda situación por una decisión del Big.

Después de celebrar su inesperado regreso, la pareja decidió acostarse junta en una de las camas. Fue entonces cuando intervino Gran Hermano para recordarles una de las reglas del reality: no podían mantener relaciones íntimas debido a que habían consumido alcohol.

La advertencia sorprendió especialmente a Danelik, quien intentó explicar que ella y Brian son pareja y habitualmente duermen juntos fuera del programa. Pese al planteo, el Big se mantuvo firme y dejó en claro que no habría excepciones.

Brian Sarmiento y Danelik volvieron a Gran Hermano y recibieron una inesperada advertencia. Crédito: Captura Telefe

DANELIK Y BRIAN SARMIENTO LE HICIERON UN PEDIDO A GRAN HERMANO

Ante la decisión, Brian Sarmiento y Danelik fueron a pedir una excepción, aunque no lograron cambiar la postura de la máxima autoridad de la casa.

De esta manera, ambos tuvieron que respetar la disposición y modificar los planes que tenían para su primera noche después del regreso.

La situación volvió a poner el foco sobre la relación que construyeron durante esta edición. Tiempo atrás, Danelik había reconocido que le daba vergüenza tener intimidad frente a las cámaras por respeto a su familia.

LAS PAREJAS QUE SE FORMARON EN GRAN HERMANO 2026

Brian Sarmiento y Danelik se consolidaron como una de las parejas surgidas dentro de Gran Hermano 2026, aunque no fueron los únicos participantes que encontraron el amor durante la competencia.

A lo largo de la edición también se formaron otros vínculos, entre ellos los de Zunino y Nenu, Manu y Lola, mientras que recientemente se sumó el acercamiento entre Nick Sicaro y Lolo Poggio.