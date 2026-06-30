La historia de amor entre Danelik Galazán y Brian Sarmiento avanza a paso firme. Después de enamorarse frente a las cámaras de Gran Hermano: Generación Dorada, la pareja decidió convivir y ya disfruta de su nuevo hogar en el barrio porteño de Belgrano.

Pero la mudanza no fue la única noticia que revolucionó a sus seguidores. En las últimas horas, la influencer sorprendió con un inesperado pedido dirigido a la producción del reality: quiere casarse dentro de la casa de Gran Hermano.

Fue la propia Danelik quien compartió su deseo a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde no dejó lugar para las dudas: “Nos encantaría casarnos dentro de la casa con Brian, entrar en un Congelados, que nos case el Ari y salir”, escribió la influencer, arrobando además a Santiago del Moro para que el conductor conociera la propuesta.

Foto: Captura de X (@DanelikstarOK) Por: Fabiana Lopez

La idea no quedó ahí. Danelik imaginó que la ceremonia se desarrollara durante la clásica dinámica de “Congelados”, mientras los participantes permanecen inmóviles, y que el encargado de oficiar el casamiento fuera Ariel “Big Ari” Ansaldo, uno de los exparticipantes más queridos del reality.

El pedido no parece descabellado. En la edición anterior de Gran Hermano, Big Ari ya protagonizó una emotiva boda simbólica al casar a Brian Alberto con su pareja, Luciana Monge, en una ceremonia que emocionó tanto a los participantes como al público.

Aquella historia también había comenzado con un “Congelados”, cuando Luciana sorprendió a Brian con una propuesta de matrimonio dentro de la casa. El participante rompió las reglas del juego al abrazarla y expresar su emoción, situación que incluso le valió una sanción. Tiempo después, la producción organizó la esperada boda dentro del programa. Ahora, Danelik y Brian Sarmiento sueñan con repetir esa experiencia.

Foto: Captura de X (@DanelikstarOK)

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DANELIK REVELÓ CÓMO FUE SU REENCUENTRO ÍNTIMO CON BRIAN SARMIENTO TRAS QUEDAR ELIMINADO DE GRAN HERMANO

La salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano: Generación Dorada no solo marcó el final de su paso por la casa más famosa del país, sino también el esperado reencuentro con Danelik Galazán, la joven con la que inició una historia de amor durante el reality de Telefe.

Apenas un día después de quedar eliminado, el exfutbolista pudo volver a verla en el hotel donde debe cumplir el aislamiento obligatorio antes de reincorporarse por completo a la vida fuera del programa. Y, según contó ella misma, la química entre ambos siguió intacta.

Fue Danelik quien sorprendió al brindar detalles de ese encuentro a solas durante una charla en el ciclo de streaming La Jugada. Sin vueltas, la influencer admitió que la pasión se hizo presente apenas volvieron a verse y se animó a comparar esta experiencia con la primera vez que estuvieron juntos: “Fue mejor que la anterior. Fue más cómodo, más placentero”, lanzó, sincera, al recordar el momento íntimo que compartieron tras la eliminación del exjugador.

Gran Hermano: Danelik contó cómo fue su primera vez con Brian Sarmiento y lanzó una picante frase (Telefe)

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión entre los seguidores del programa, que siguieron de cerca el vínculo entre ambos desde que comenzó a tomar forma.

Por su parte, Brian también había dejado en claro cuánto la extrañó durante su estadía en la casa. Apenas salió del juego, en diálogo con Santiago del Moro, reconoció: “Me faltó su alegría”.

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