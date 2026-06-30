Este domingo, los medios de EE.UU., y luego los de Argentina, dieron cuenta del arresto en Miami de los youtubers Beni Mármol y a Pato Perrotta, acusados por la Oficina del Sheeriff de intentar “colarse” en un partido del Mundial; y Mario Pergolini no tuvo piedad con ellos.

Tras repasar una noticia política que daba cuenta de un comentario irónico de la vicepresidenta Victoria Villarruel hacia un diputado, Mario lo aplicó a los youtubers en un segmento titulado por Rada “Fábrica de bol…”.

Pato Perrota y Beni Mármol (Foto: Instagram @patoperrottaa)

“Arrestado en Miami por falsificar entradas y credenciales para los partidos del Mundial, chicos…”, comenzó Mario. “Querer pasar a la seguridad de EE.UU. con una entrada trucha, no da. Es una muestra del maní que rebota en sus cerebros”, cerró Mario, parafraseando a Villarruel.

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Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos en Miami mientras intentaban ingresar al partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium. Según el reporte de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, ambos lograron atravesar tres controles de seguridad utilizando acreditaciones correspondientes a un evento anterior, mientras registraban toda la maniobra para sus redes sociales.

Tras ser interceptados por la policía, los influencers fueron acusados de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, un delito considerado grave. Un juez les fijó una fianza de 2.500 dólares a cada uno, por lo que permanecieron detenidos en el centro correccional Turner Guilford Knight hasta que se resolviera su situación procesal.

Foto: Instagram @patoperrottaa

Beni Mármol y Pato Perrotta, conocidos por sus coberturas de fútbol, desafíos y transmisiones en vivo, habían viajado a Estados Unidos para generar contenido durante el Mundial. El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales y, según trascendió posteriormente, ambos recuperaron la libertad tras cumplir con las condiciones impuestas por la Justicia estadounidense.

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