La emoción desbordó a Lali González cuando Paraguay eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Radicada en Argentina desde 2021, la actriz vivió el partido en familia y registró el momento exacto en que la Albirroja selló su pase a octavos en una definición por penales antológica.

En las imágenes que subió a sus redes, Lali aparece con la casaca de Paraguay y un sombrero a rayas rojas y blancas, gritando y saltando junto a sus seres queridos, entre ellos su mascota, horrorizada por el griterío, generando uno de los momentos más simpáticos del video. Aguante Paraguay. ¡No me importa nada más!”, escribió la actriz, que se hizo conocida en la Argentina por su papel en La 1-5/18 y su paso por el Bailando 2023.

El perro de Lali González fue el protagonista inesperado del festejo de Paraguay (Fotos: Instagram @lalilalig)

El triunfo de Paraguay se vivió con máxima tensión. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro enfrentó a una Alemania que dominó la pelota durante los 120 minutos: en el primer tiempo, los europeos llegaron al 79% de posesión y sumaron 305 pases, contra solo 54 de la Albirroja.

Leé más:

La increíble historia de Orlando Gill: vendió todo cuando su hijo luchaba por su vida y hoy eliminó a Alemania

LALI GONZÁLEZ LA DESBORDÓ EN LOS FESTEJOS POR LA HAZAÑA DE PARAGUAY Y SU MASCOTA NO SE QUEDÓ ATRÁS

Sin embargo, fue Paraguay el que abrió el marcador a los 42 minutos, con un cabezazo de Julio Enciso tras un centro de Matías Galarza. Alemania igualó en el complemento, cuando Kai Havertz conectó un envío de Joshua Kimmich.

La prórroga no rompió la paridad y la definición llegó desde los doce pasos. El arquero Orlando Gill se lució al atajar dos penales alemanes, aunque Paraguay también falló uno con Fabián Balbuena, que había ingresado especialmente para patear. El momento clave se dio cuando Jonathan Tah desvió su remate y José María Canale convirtió el 4-3 final, desatando la locura de los hinchas guaraníes. El VAR también fue protagonista: en el minuto 102, anuló un gol de Tah por una falta previa de Waldemar Anton sobre Gill, una jugada que cambió el rumbo del partido.

Fotos: capturas Instagram @lalilalig

El video de Lali González celebrando con la camiseta y la bandera de Paraguay se viralizó rápidamente, mostrando la pasión de la actriz por su selección y el contraste con la calma de su mascota, que dormía ajena al griterío.

Leé más:

Después de 20 años, reapareció Carolina Fal: por qué se casó con Santo Biasatti y se alejó de todo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.