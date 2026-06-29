Durante años, la vida de Carolina Fal (54) se mantuvo envuelta en el misterio. Tras una carrera destacada en la televisión y el teatro, y luego de ganar el Martín Fierro a la mejor actriz por su papel en Resistiré, la actriz decidió dar un paso al costado y desaparecer del mundo del espectáculo.

En el punto más alto de su popularidad, Fal optó por alejarse de la actuación. Hace casi 20 años que no se la ve en pantalla. En ese tiempo, se recibió de médica, se casó con el periodista Santo Biasatti (82) y tuvo dos hijas.

Desde entonces, su vida privada quedó completamente fuera del alcance de la prensa y el público.

Carolina Fal (Foto: Web)

En Intrusos, recordaron que Carolina Fal debutó en la televisión en 1990 con Clave de Sol y participó en ciclos como La Banda del Golden Rocket, Zona de riesgo, Alta comedia, De corazón, Tiempo final y El tiempo no para.

En teatro, se lució en obras como Ana y Haroldo, La casa de Bernarda Alba, Panorama desde el puente, Casa de muñecas, La malasangre y La Venus de las pieles.

En 2007, Fal decidió cambiar de rumbo y comenzó a estudiar medicina. Se recibió en 2014 en la Universidad Austral y trabajó en el Hospital Muñiz. Desde entonces, mantuvo un perfil bajo y no volvió a aparecer en los medios.

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CAROLINA FAL ROMPIÓ EL SILENCIO LUEGO DE 20 AÑOS

La última novedad sobre Carolina Fal surgió cuando el periodista Hernán Firpo de Clarín intentó contactarla para una entrevista. Para eso, se comunicó con Santo Biasatti, quien le respondió: “Le pregunto”. Poco después, Firpo recibió un mensaje de WhatsApp desde el teléfono de Biasatti, pero escrito por la propia Fal.

“Soy Carolina. Mirá, yo no estoy interesada en nada que tenga que ver con los medios. Es un lugar al que no pertenezco y al que no quiero regresar. Ya no disfruto de que se publiquen cosas sobre mí, es más no me gusta ni siquiera que suceda, así que no puedo ayudarte con esto. Cariños“, escribió la actriz, dejando en claro su decisión de mantenerse alejada del mundo mediático.

Carolina Fal y Santo Biasatti (Fotos: capturas América )

Aunque no aceptó dar una entrevista, sus palabras fueron la primera declaración pública en casi dos décadas, confirmando que su elección de vida es definitiva y que prefiere el anonimato a la exposición.

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