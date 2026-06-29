La actriz y modelo Camila Morrone no aguantó más las ganas y explotó de orgullo albiceleste. Invitada a la Copa del Mundo, la argentina-estadounidense estuvo presente en uno de los partidos de la Selección en el Mundial 2026 y vivió en primera fila el momento que tanto esperaba.

“El orgullo que tengo de ser ARGENTINA nunca lo van a entender”, escribió en su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores.

El hype de Camila Morrone por la Selección: "Nos vemos en la final, dale??? VAMOS CHICOS, OTRA COPA". Crédito Instagram camilamorrone Por: Instagram

En el posteo, que se viralizó de inmediato, Morrone agradeció la invitación de la marca deportiva y no ocultó su fanatismo por el equipo nacional. “Sueño cumplido verlo a Messi en persona (hacer un gol)”, celebró la actriz, y cerró con un mensaje que encendió a sus seguidores: “Nos vemos en la final, dale??? VAMOS CHICOS, OTRA COPA”.

CAMILA MORRONE, LA ARGENTINA QUE BRILLA EN HOLLYWOOD

Hija del fotógrafo mendocino Máximo Morrone y de la actriz porteña Lucila Polak, Camila nació en Los Ángeles.

Camila Morrone en el estadio durante el Mundial 2026 Por: Instagram

En los Emmy 2024, cuando un periodista le insinuó que “técnicamente” no era argentina, la cortó de inmediato: dejó en claro que su familia entera es de acá.

Su carrera arrancó en el modelaje —fue tapa de Vogue Turquía en 2016 y desfiló para Moschino— y luego dio el salto a la actuación. El papel de Camila Álvarez en la miniserie de Prime Video Daisy Jones & The Six le valió una nominación al Emmy como mejor actriz de reparto, consolidando su lugar en la industria televisiva estadounidense.

MESSI Y LA SELECCIÓN, SU PASIÓN DE SIEMPRE

El fervor de Camila Morrone por la Selección Argentina no es nuevo ni circunstancial. Ya antes del Mundial había expresado en entrevistas su deseo de conocer a Messi y sacarse una foto con él. Ahora, con el equipo avanzando en el torneo, la actriz aprovechó la invitación de Adidas para hacer realidad ese sueño y vivirlo desde la tribuna.