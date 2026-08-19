El nuevo escándalo que tiene a Flor Vigna en el centro de la escena sumó una protagonista inesperada: Mica Viciconte. La histórica rival de la cantante desde los tiempos de Combate salió a opinar sobre su reciente exposición mediática y fue contundente al analizar la manera en que la joven habla públicamente de sus relaciones del pasado.

Todo comenzó cuando Flor volvió a referirse a algunos de sus ex, primero con declaraciones vinculadas a Luciano Castro y ahora a Nico Occhiato. En este último caso, contó una particular anécdota sobre un viaje laboral que el conductor habría compartido con Cande Ruggeri.

Según relató Vigna, Cande habría intentado conquistar a Occhiato durante aquel viaje. Sin embargo, la modelo salió rápidamente a responderle y dio una versión completamente diferente: aseguró que la situación efectivamente había ocurrido, pero que fue Occhiato quien quiso estar con ella y que decidió rechazarlo.

Foto: Instagram (@micaviciconte)

En medio de la polémica, Mica Viciconte fue consultada y no esquivó el tema. La actual pareja de Fabián Cubero dejó en claro que conoce desde hace años a Flor y que, justamente por eso, no coincide con la manera en la que está manejando determinadas situaciones: “No comparto. La conozco un montón a Flor”, comenzó diciendo Mica.

Pero lejos de quedarse ahí, lanzó una crítica directa sobre el presente de la cantante: “No está encaminada, como que no sabe para mí bien lo que quiere”.

En ese sentido, Mica repasó algunos de los hitos de la carrera de Vigna y planteó que quizás todavía está buscando cuál es el rumbo que quiere tomar: “Ella despegó en el Bailando, le fue muy bien, qué sé yo, haciendo teatro... Para mí está viendo, buscando... no lo sé”, sostuvo.

Foto: Instagram (@florivigna)

Pero el punto más picante llegó cuando Mica se refirió específicamente a las declaraciones de Flor sobre Nico Occhiato, a quien la cantante definió en distintas oportunidades como una de sus relaciones más importantes: “También dijo que Occhiato fue la mejor relación que tuvo, la más linda...”, recordó Viciconte.

Y entonces apuntó directamente a la situación sentimental actual del conductor, que se encuentra en pareja: “Entonces, está con su mujer actual, ya está, listo”, remarcó. Y cerró con una frase que dejó clara su postura: “Dejátelo para vos. Siento que no suma, me parece que no”.

Mica Viciconte: “(Flor Vigna) no está encaminada, como que no sabe para mi bien lo que quiere”.

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CANDE RUGGERI REDOBLÓ LA APUESTA CONTRA FLOR VIGNA Y HUNDIÓ A NICO OCCHIATO: “FUE AL REVÉS, ESTUVO ATRÁS MÍO”

Cande Ruggeri quedó en el centro de una inesperada polémica después de que Flor Vigna recordara una vieja anécdota y la señalara por haberse metido con uno de sus exnovios, Nico Occhiato.

La historia rápidamente generó repercusión en redes sociales y las especulaciones no tardaron en apuntar a Nico Occhiato, quien mantuvo una relación con Vigna durante varios años. Ante la cantidad de comentarios y versiones que comenzaron a circular, Cande decidió romper el silencio y dar su versión de lo ocurrido.

Ángel de Brito contó en su programa de stream que se transmite por Bondi Live que se comunicó directamente con la modelo para consultarle por la polémica. Según relató el conductor, Ruggeri fue contundente al negar que hubiera intentado seducir a Occhiato: “Pasó todo lo que contó, al revés. Todo el viaje estuvo atrás mío y yo no me metí en ninguna cama, fue al revés”, le explicó Cande a De Brito, de acuerdo con lo que contó el periodista.

Foto: Instagram (@caleruggeri)

Luego, la modelo hizo hincapié en que sabía que Nico estaba en pareja y aseguró que nunca habría avanzado sobre esa situación: “Yo sabía que él estaba de novio y yo soy muy respetuosa con esas cosas. Nunca pasó nada con Nico”, afirmó, según el relato de Ángel.

De esta manera, Cande dio vuelta por completo la versión que había quedado instalada a partir del relato de Flor Vigna y negó haber tenido un romance o un encuentro íntimo con Occhiato. Pero la historia tuvo un tercer protagonista. Ángel de Brito también contó que decidió consultarle directamente a Nico Occhiato sobre la situación.

Foto: Instagram (@nicoocchiato)

La reacción del conductor y productor fue entre divertida y sorprendida, especialmente por la cantidad de años que pasaron desde aquel episodio: “Jajaja. No lo puedo creer, yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo de lo que está contando. Ja, ja, ja. Una locura, ja, ja, ja”, respondió Occhiato.

Así, mientras Cande Ruggeri negó categóricamente haber tenido algo con el exnovio de Flor Vigna, Nico Occhiato aseguró que prácticamente no recuerda aquella situación y se mostró incrédulo por la repercusión que tomó tantos años después.