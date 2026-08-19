La salud de Alejandro Stoessel volvió a generar preocupación en las últimas horas. El productor y padre de Tini Stoessel fue atendido luego de experimentar un fuerte dolor en el pecho y, en medio de la incertidumbre, Yanina Latorre brindó detalles en Sálvese Quien Pueda sobre su estado actual.

La panelista comenzó poniendo el foco en lo más importante: cómo se encuentra actualmente el productor: “Vamos a hablar primero de la salud de Ale, que es lo que nos importa. Él empezó con un dolor en el pecho, no agudo, fuerte”, relató.

Ante este síntoma y teniendo en cuenta sus antecedentes médicos, el productor decidió acudir a una guardia donde fue sometido a distintos estudios. Ante esto, Yanina explicó que los análisis realizados no dieron resultados completamente normales y que los médicos detectaron algunas cuestiones cardíacas que requieren control y cuidados: “Tiene un par de arterias, no tapadas, pero casi, y tiene una arteria ensanchada, pero crónica, que ya lo trae hace mucho”, detalló.

Alejandro Stoessel, el papá de Tini, en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

Sin embargo, buscó llevar tranquilidad y aclaró que no se trata de una situación de gravedad ni de una internación en terapia intensiva: “No es nada de gravedad, no está en terapia intensiva, no le pusieron un stent. Tiene que cuidarse”, aseguró.

A pesar del susto inicial, las últimas novedades son alentadoras. Según informó la conductora del programa de América, Stoessel se encuentra estable y podría recibir el alta próximamente, siempre y cuando los controles médicos continúen dando resultados favorables: “A Ale mañana le dan el alta. O sea que está muy estable, salvo que llegue a tener un valor que no le dé bien”, afirmó.

“Dicen sus amigos y sus allegados, y me lo contaba Mariana (Muzlera, ex de Alejandro y mamá de Tini) en aquel momento, que no es un buen paciente, le cuesta mucho ordenarse. Pero sí es verdad que venía mucho más ordenado”, cerró.

Foto: Instagram (@tinistoessel_man)

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INTERNARON A ALEJANDRO STOESSEL, EL PADRE DE TINI, TRAS SUFRIR UN FUERTE DOLOR EN EL PECHO: QUÉ SE SABE DE SU ESTADO DE SALUD

Preocupación por la salud de Alejandro Stoessel. El padre de Tini Stoessel fue internado este martes en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho para ser sometido a una serie de estudios médicos.

La información fue dada a conocer en LAM, donde Pepe Ochoa contó en detalle qué ocurrió y llevó tranquilidad sobre el estado actual del productor. Según explicaron en el programa de América, Stoessel había pasado el fin de semana en Cariló y comenzó a sentirse mal antes de regresar: “Hoy a las 5 de la tarde Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor, un dolor bastante agudo”, informó el panelista al aire.

“Él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volver se empezó a sentir mal y fue a la guardia a las 5 de la tarde y los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado”, relató.

Alejandro y Tini Stoessel en La peña de Morfi (Foto: captura Telefe)

Por el momento, no existe un parte médico oficial que explique el diagnóstico. Sin embargo, desde el ciclo remarcaron que el padre de Tini se encuentra consciente y acompañado: “No es ninguna terapia intensiva, Alejandro está bien, que está consciente”, aseguró Ochoa, quien además precisó que el motivo inicial de la consulta habría sido un dolor agudo en el pecho.

Durante el programa también recordaron que Alejandro ya atravesó anteriormente problemas de salud que tuvieron un fuerte impacto en su familia. En ese momento, la situación incluso derivó en la suspensión de shows de Tini: “Ya en su momento todos sabemos lo que pasó con Tini, con toda la suspensión de los shows por la salud de Alejandro”, señalaron.

Según la información que recibió Pepe de personas cercanas al productor, no se trataría de una situación de gravedad ni existiría una operación urgente prevista: “No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente”, aseguró.

Alejandro Stoessel está internado hace ocho días.

Además, contó que Stoessel se encuentra comunicado con sus allegados y utilizando su teléfono desde la clínica: “Está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos”, agregó.

En medio de la información de último momento, también salió a la luz un dato que podría estar relacionado con su estado de salud al recordar que Stoessel no había viajado al Mundial: “Había un temita de salud, que él no se sentía del todo seguro para viajar, por eso es que no viajó”, explicaron en el programa.

“Hay que decir que, después de lo que le pasó, su salud nunca está al 100%, que ante cualquier cosita, por supuesto a él se le manifiesta un poco más exagerado, si se quiere. Por eso, lo primero que él hace es ir a la guardia”, cerró Pepe.