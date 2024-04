La semana pasada, los medios asistieron a la catarsis que hizo Tini Stoessel en sus redes sociales al presentar los temas de su nuevo disco, entre ellos uno dedicado a Marcelo Tinelli en el que trató de “Judas”; y el conductor le respondió tras el escándalo.

Tras asegurar que su relación con Alejandro Stoessel, el papá de Tini, a nueve años de ganarle un juicio millonario está “más que bien”, y manifestó su “admiración” por la cantante como profesional. “Sé por todos los problemas que ha pasado, mis hijas la aman, sinceramente”, aseguró.

Asimismo, Tinelli aseguró que sus dos hijas mayores hablaron con Tini antes de que saliera el tema y le pidieron que no tome represalias al respecto. “Me dicen ‘Por favor, papá, ya está. Ella necesita hacer esto, es un proceso que vivió’, y es totalmente entendible”, dijo Tinelli, aunque reconoció: “Yo no me voy a hacer cargo de algo que lo vivió de esa manera y está bien y lo lamento”.

MARCELO TINELLI HABLÓ SOBRE EL TEMA EN EL QUE TINI STOESSEL LO LLAMÓ “JUDAS”

“Me da pena porque yo la admiro profundamente como artista y le deseo lo mejor. Entonces, no me puede enojar eso a mí. Al contrario, hasta hay amigos míos me preguntaban (…) y con todo lo que ha pasado, lo que quiero que le vaya bien, que es una artista argentina y estamos orgullosos de ella, de verla en cualquier lugar del mundo”, agregó Marcelo.

Asimismo, el conductor aseguró que Tini es “muy amiga de sus hijas” por lo que “no podría estar mal con ella”. “Yo siempre digo que uno no se tiene que tomar las cosas personalmente. Entonces, cuando a uno le dicen algo tiene que evaluar por qué lo está diciendo el otro, si habita más en esa persona que en uno también”, señaló.

“Si ella tuvo esa necesidad de decirlo, sabrá por qué. Yo no puedo dejar de reconocerle el talento que tiene como artista. Y sé todos los problemas que ha tenido”, agregó Tinelli, que enumeró todas las actividades que hace Tini con sus hijas cuando se encuentran en España y reconoció que “Hace bien que te la piquen un poco”.

