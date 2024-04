En medio del éxito que están generando sus nuevas canciones y que forman parte de unos de sus trabajos discográficos más personales e íntimos, Tini Stoessel hizo un vivo de Instagram para agradecer a su público y no pudo evitar romper en llanto al hablar del importante proceso que está atravesando.

“Quiero hacer este vivo principalmente para agradecerles por todos los mensajes que me llegaron desde la primera canción que publiqué con el video ‘Pa’… estoy nerviosa también, perdón. Por todas las historias que me fueron contando, por todos los sentimientos que me fueron compartiendo. En este álbum estoy contando parte de mi historia y parte de heridas que todos tenemos y todos vamos pasando no a lo largo de la vida, y vamos aprendiendo, vamos creciendo, y nos vamos dando cuenta un montón de cosas”, comenzó diciendo Tini con lágrimas en los ojos.

Foto: Captura de vivo de Instagram (@tinistoessel)

“Ojalá pueda acompañarlos -en algún punto- en sus vidas, que no se sientan solos, que no tengan miedo a hablar, que no tengan miedo a llamar a alguien si lo necesitan, de decir lo que les está pasando. Es tan importante haber podido, primero, verbalizar las cosas; después, darme cuenta que yo necesitaba estar en coherencia con mi arte y con lo que yo hago, y frenar, tomarme mi tiempo, escribir este álbum y compartirlo con ustedes”, agregó.

Y siguió: “No pensé que esté vivo iba a pasar, no pensé que me fuese a animar. Quiero agradecerle a toda la gente que me acompañó en toda mi vida, mi familia, mis amigas de toda la vida, a la gente que fue parte de este proyecto, a todo mi equipo, y a ustedes por haber conectado con cada cosa que fui haciendo y cada proceso que fui viviendo”.

“En este álbum estoy contando parte de mi historia y parte de heridas que todos tenemos y todos vamos pasando no a lo largo de la vida, y vamos aprendiendo, vamos creciendo, y nos vamos dando cuenta un montón de cosas”.

Además, dejó en claro cómo fue transformar en canciones todo lo que estaba sintiendo: “Se sintió muy liberador haber podido hacer música con cosas que ni siquiera me animaba a decir, estoy muy feliz por eso. Falta muy poquitito para que salga el álbum y espero que lo disfruten”.

“Algo que suelo decir bastante. Esto de las redes sociales, ver algo de alguien que está expuesto o no, y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad. Pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo. Ojalá se tome un poco más de conciencia, bastante más de conciencia, lo que generan las redes sociales. Un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó”, añadió.

“Ojalá se tome un poco más de conciencia, bastante más de conciencia, lo que generan las redes sociales. Un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá”.

Y cerró, a corazón abierto: “Lo digo en general, siento que se habla como muy libremente de la vida del otro. Se mira muy libremente de la vida del otro, de qué es lo que uno piensa. Y nadie sabe lo que está viviendo procesando esa persona a puertas para adentro. Entonces, por favor, eso de poder ser un poco más empáticos y tener un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida sobre la otra persona, simplemente por lo que esa persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo”.

“Entonces, por favor, eso de poder ser un poco más empáticos y tener un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida sobre la otra persona, simplemente por lo que esa persona está eligiendo compartir o no”.

EL PROFUNDO POSTEO DE TINI STOESSEL EN LAS REDES

Luego de la gran noche que vivió en los Premios Lo Nuestro donde presentó un tremendo show junto a Emilia Mernes (que quedó sellado con un beso entre ambas que revolucionó a sus fanáticos) y en el que se llevó un galardón, Tini Stoessel compartió un profundo posteo en las redes.

“Qué linda noche viví ayer, todavía sigo procesando muchas cosas. Quiero agradecerle a todxs ustedes por el amor que me dan hace tanto tiempo. El premio al álbum Pop Urbano del año fue gracias a sus votos, y eso es algo q me llena el alma”, comenzó diciendo la cantante en Instagram.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

“‘Cupido’ fue un gran capítulo de mi vida en todos los aspectos, que marcó un antes y un después, con muchas alegrías vividas, pero también con situaciones que me hicieron tocar fondo. Y, desde esa oscuridad, con esos silencios que me aturdían, entender qué me estaba pasando”, agregó, sobre su trabajo discográfico.

“Tomarme tiempo fue necesario para sanar muchas cosas y poder animarme a dar el próximo paso. Cada cambio que fui haciendo en mi pelo, está reflejado en varios procesos emocionales que fui viviendo”, agregó, después de encandilar con su nueva apariencia con un radical corte de pelo.

“‘Cupido’ fue un gran capítulo de mi vida en todos los aspectos, que marcó un antes y un después, con muchas alegrías vividas, pero también con situaciones que me hicieron tocar fondo”.

Y cerró, a corazón abierto: “No falta mucho para compartirles un proyecto muy íntimo que vengo trabajando hace mucho tiempo y, cuando miro para atrás, la verdad es que nunca imaginé que me iba a animar a contar. Gracias por estar ahí. Lxs amo”.