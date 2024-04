Finalmente, Tini Stoessel lanzó “pa”, la desgarradora canción que le escribió a su papá, Alejandro Stoessel, sobre lo mucho que sufrió cuando estuvo muy mal de salud. La letra de la canción también emocionó a su colega María Becerra, quien le dedicó un comentario que no pasó desapercibido en Instagram.

“Ya salió pa, la primera canción de este álbum, desde lo más profundo de mi corazón”, escribió Tini, al pie de del clip que muestra parte del video, en donde se la puede ver sentada en la sala de espera de una clínica y llorando muy angustiada. “Me dijeron que te perdía, estaba a tu lado pero ya falta me hacías, juro por Dios que decirte adiós no me salía”, se la escucha cantar.

“Dios... Qué pedazo de canción... Me emocionaste mucho, te quiero”.

En este contexto, María reaccionó sensibilizada ante el lanzamiento de su colega. “Dios... Qué pedazo de canción... Me emocionaste mucho, te quiero”, expresó, junto a corazones rotos y otros que lloran, comentario que casi supera los 30 mil “me gusta”.

POR QUÉ TINI SE DISTANCIÓ DE SU PADRE, ALEJANDRO STOESSEL

“El conflicto se habría iniciado porque Stoessel, con mente de productor, le habría dicho que esas canciones que ella quiere sacar en su nuevo álbum ‘no son tan comerciales; recomiendo que hagamos otro tipo de disco’”, aclaró Marcia Frisciotti.

Ahí fue al grano: “Ella sintió que no fue apoyada por el padre”. “Este disco no habría sido producido por él, sino por la productora habitual, pero sin el padre involucrado”, continuó.

“El conflicto se habría iniciado porque Stoessel, con mente de productor, le habría dicho que esas canciones que ella quiere sacar en su nuevo álbum ‘no son tan comerciales’”.

“El padre habría estado pensando más en lo comercial. Obvio, ella ya no es más una nena. Toma las decisiones de su vida”, cerró la periodista picante sobre la interna entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel.