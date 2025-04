Este domingo, Tini Stoessel brindó un mini recital en La peña de Morfi, donde también le contó a sus conductores sobre sus proyectos, su gira Futttura, y aprovechó la ocasión para mostrarse junto a su papá Alejandro, a quien le cantó en vivo el tema que le compuso.

En un momento por demás emotivo ya que la cantante le compuso la canción Pa para su disco Un mechón de pelo a Alejandro tras que este pasara un delicado momento de salud hace dos años que lo tuvo al borde de la muerte, y él le correspondió.

“Te amo. No pensé que iba a poder cantarte”, le dijo la joven a su padre, poniendo en duda su fuerza ante tanta emoción, a lo que él le respondió: “¡Qué momento!... Te amo”. El momento quedó registrado desde todos los ángulos por las cámaras de La peña de Morfi.

CÓMO FUE LA PRESENTACIÓN DE TINI STOESSEL JUNTO A SU PAPÁ ALEJANDRO FRENTE A SUS FANS

La presentación de Tini se concretó y mientras la joven cantaba, su papá la abrazaba en el centro del escenario con los ojos vidriosos por la emoción para darle la fuerza para continuar con la performance.

“Ella me mandó esta canción cuando estaba en Los Ángeles produciéndola y obviamente que a mí se me partió el corazón y no pude más que llorar. Pasamos como familia ese momento que fue muy difícil”, contó el productor al finalizar la performance de la joven.

“Prácticamente me desahuciaron y gracias a Dios hoy estoy acá acompañándola a ella, a Mariana y a Fran. Es una canción que siempre me emociona y hoy me da mucha alegría poder estar acá y disfrutarla con ella”, agregó Alejandro sobre la canción que le compuso Tini Stoessel.

