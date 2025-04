Fernanda Iglesias cruzó a la mamá de una fan de Tini Stoessel en la previa del recital gratuito que la cantante dará en Palermo, Buenos Aires, este jueves luego de que la mujer se quejara de que lastimaron a su hijo.

“Estamos acampando desde ayer todos y toda esa gente que está adelante se coló, llegaron hoy, nos les importó que estuvimos acá toda la noche, es injusto, me lo racuñaron a mi nene. Es la primera vez que me traigo a mi nena, es fanática”, dijo la señora a Puro Show.

Por su parte, la panelista le planteó: “Yo entiendo que es horrible que lastimen a tu hijo, pero la responsable de cuidarlo sos vos, yo no llevaría a un niño a un lugar así porque creo que puede estar en peligro, no sé cómo te animaste”.

Fernanda Iglesias se cruzó con la mamá de una fan de Tini (Foto: captura de eltrece).

“No, no, a ver, yo respeté, estaba en el lugar sentada, empezaron a pasar por arriba de mi hijo y ahí me lo racuñaron. Yo no tengo la culpa de que la gente no respete”, le contestó la madre de la niña fan de Tini a Fernanda.

CÓMO FUE EL IDA Y VUELTA DE FERNANDA IGLESIAS CON LA MAMÁ DE UNA FAN DE TINI STOESSEL

En el ida y vuelta, Fernanda Iglesias le remarcó a la mujer su error por haber ido al recital gratuito de Tini Stoessel con niños pequeños: “Es algo que puede pasar en un lugar con tanta gente".

“Yo no llevaría a un bebé a un recital así. Pero bueno, por eso te pregunto, ¿cómo te animás?”, le preguntó la panelista y la entrevistada dijo: “Porque mi hija es fanática de Tini, nunca la pude llevar. Me salió esta oportunidad y la traje”.

Puro Show estuvo presente en la previa del recital gratuito de Tini Stoessel (Foto: captura de eltrece).

“No pensé que iban a ser así irrespetuosos con las criaturas, yo estaba en mi lugar”, agregó la mujer y Fernanda siguió: “A mí la imagen de tu hija durmiendo en el piso me da un poco de impresión, pero no sé a vos cómo te cae”.

“Recién se durmió, la acosté un ratito, la bajé porque la tenía upa y me dolía la espalda”, explicó la señora en el programa matutino de eltrece.

