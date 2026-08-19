La canción “La flor de mi vida” tiene una historia que atraviesa el corazón de Lucas Sugo y su familia. El tema fue compuesto por el cantante uruguayo para su hija Florencia cuando ella cumplió 15 años, mucho antes de que la enfermedad oncológica cambiara para siempre la vida de ambos.

Aquella noche, en una celebración íntima en Paysandú, Sugo interpretó la canción por primera vez, y más tarde la incluyó en su disco “Canciones Que Amo”, editado en 2018.

El significado de la canción se resignificó de manera dolorosa tras el fallecimiento de Florencia Victoria Sugo Da Rosa, quien murió a los 23 años luego de una larga lucha contra el cáncer. Desde el principio, el tema reflejaba el crecimiento de Florencia y el vínculo inquebrantable entre padre e hija.

Conmoción en el mundo de la música: falleció Florencia, la hija del cantante uruguayo Lucas Sugo. Crédito: Instagram

QUÉ DICE LA FLOR DE MI VIDA, LA CANCIÓN QUE LUCAS SUGO LE DEDICÓ A SU HIJA FLORENCIA

“Parece mentira, mira cómo el tiempo pasa tan de prisa en un mismo momento.

Hoy tus alas piden nuevos cielos, lo que no pasa es este amor que por ti siento.

Hija mía, veo cómo vas creciendo, tan hermosa por fuera y por dentro.

Cuesta un poco ver que ya aquella niña hoy pasó la edad y es una nueva flor con sueños que ya son propios de una mujer.

La flor de mi amada hija mía, la que el verbo amar me enseñó desde el día que su primer llanto afirmó que podía sentir puro amor y querer sin medidas.

La flor de mi vida.

Parece mentira, mira cómo el tiempo pasa tan de prisa en un mismo momento.

Hija amada mía, mírate al espejo, verás cómo Dios puso su mejor empeño para transformar en realidad mi sueño: verte crecer para emprender tu vuelo".

EL DOLOR DE LUCAS SUGO

Conmoción en el mundo de la música: falleció Florencia, la hija del cantante uruguayo Lucas Sugo. Crédito: Instagram

Con el correr de los años, la canción adquirió un significado aún más profundo. El diagnóstico de Florencia convirtió aquel homejaje de cumpleaños en un símbolo familiar cargado de emoción.

En una entrevista, Sugo confesó que pensó en volver a grabar el tema para su disco de grandes éxitos, pero no pudo hacerlo: “No pude; se me hace imposible cantar un verso”, admitió.

El músico reconoció que la carga emocional le impedía interpretar las canciones que había escrito para sus hijos.

La noticia de la muerte de Florencia se conoció este miércoles, cuando el entorno del artista comunicó la pérdida a través de las redes sociales. El equipo de Sugo ya había suspendido presentaciones en Argentina por la delicada situación familiar.

EL MENSAJE DE DESPEDIDA A FLORENCIA

Conmoción en el mundo de la música: falleció Florencia, la hija del cantante uruguayo Lucas Sugo. Crédito: Instagram

El anuncio fue realizado en Instagram por el manager Diego Sorondo y Elías Alonso de Sentimientos Producciones: “Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”.

El comunicado expresó el acompañamiento a Lucas y su familia, y pidió una oración por el eterno descanso de Florencia. “Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”, agregaron, y agradecieron el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo.

Lucas Sugo replicó el mensaje en sus redes sociales, en medio de la conmoción por la pérdida de su hija.

LA LUCHA DE FLORENCIA Y SU TESTIMONIO

Lucas Sugo con su esposa Antonella y sus tres hijos: Florencia, Isabella y Lucas

Durante más de un año, Lucas Sugo acompañó a Florencia en su tratamiento contra el cáncer, que incluyó etapas en Uruguay, Brasil y Estados Unidos.

En 2025, la joven contó públicamente que le habían diagnosticado carcinoma de sitio pri

mario desconocido, con un foco tumoral principal en el pulmón. También detalló que tenía la mutación KRAS G12D y que participaba de un ensayo clínico en Boston.