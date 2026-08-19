Mathias Centurión, más conocido como “Chocolatito”, explotó contra la producción de Gran Hermano Generación Dorada tras ver el desconsolado llanto de su novia, Yipio, cuando le notificaron que ella no sería una de las participantes que se casaría ficticiamente en el reality este 19 de agosto.

“Yo quería casarme con Chocolatito y desde producción me dijeron que no se podía con nadie que no fuera de la casa”, le reclamó Yipio en vivo a Santiago del Moro, luego de que Mariela Prieto expresara su deseo de que ingresara su pareja, Claudio “El Turco” García, para casarse en el reality.

Ante el planteo, el conductor de Telefe le respondió: “Se puede”. Entonces, la participante de Uruguay acotó: “Me dijeron que no hoy. Que me avisen si estoy divorciada, entonces”.

En ese marco, Santiago del Moro explicó cuáles podrían ser los motivos de la negativa: “Hay que ver qué pasa con la logística, qué pasa con sus parejas en estos momentos, si pueden venir o no”.

Video de Telefe, Gran Hermano.

Minutos después, Yipio ingresó al confesionario para nominar y rompió en llanto.

“No estoy bien porque hoy me dijeron que no iba a poder pasar lo del casamiento y ahora Santi da a entender otra cosa”, comentó la participante.

“No sé qué está pasando afuera y me pone nerviosa que mi novio no haya querido y que esté soltera o que a mi mamá le pase algo”, continuó Yipio, muy angustiada.

Fue entonces cuando el Big intentó llevarle tranquilidad y le aseguró: “De ninguna manera. Está todo bien afuera. Ya lo explicó Santiago: la distancia, los trabajos, los compromisos. Pero con Chocolatito está todo más que bien, creeme”.

La fuerte reacción del novio de Yipio contra Gran Hermano

Sin embargo, la versión que trascendió dentro de Gran Hermano Generación Dorada no coincidió con lo que Mathias “Chocolatito” Centurión manifestó en sus redes sociales.

Después de ver el momento protagonizado por su novia, el joven dejó en claro que él siempre estuvo dispuesto a ingresar al reality para casarse con Yipio.

En una historia que compartió en Instagram, escribió: “Gente linda, yo me puse a disposición. Dije que sí”.

Luego, agregó: “Mi propuesta va por fuera de la tele. Amo a mi futura esposa”.

Lejos de quedarse ahí, Chocolatito apuntó directamente contra la producción y dejó una frase que generó intriga: “El problema viene de otro lado, así que ya saben qué hacer”.

Y volvió a remarcar su postura: “Repito, si dependiera de mí siempre fue un sí. Nunca un no”.

La fuerte reacción del novio de Yipio contra Gran Hermano (Foto de Instagram)

La fuerte reacción del novio de Yipio contra Gran Hermano (Foto de Instagram)

Pero eso no fue todo. En un posteo que publicó en el muro de su cuenta de Instagram, el novio de Yipio volvió a lanzar un mensaje picante dirigido a Gran Hermano.

“Amo a mi futura esposa, capaz que a Gran Hermano no le quedó claro que mi sí está hoy, mañana y siempre”, escribió Mathias, dejando en claro su enojo por la situación.