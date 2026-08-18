La familia de Mariela Prieto y Claudio el Turco García sumó un motivo de alegría inesperado: Yamil García, el único hijo de la participante de Gran Hermano Generación Dorada, anunció que será papá. Sin embargo, por las reglas del reality, Mariela todavía no sabe que se convertirá en abuela.

El anuncio llegó a través de las redes sociales de Yamil, quien escribió: “Hoy queremos compartir con ustedes una de las noticias más lindas de nuestras vidas: ¡VAMOS A SER PAPÁS! Te esperamos llenos de amor, con los brazos abiertos y llenos de ilusión”.

La noticia generó una ola de mensajes y pedidos para que la producción del programa haga una excepción y le permita a Mariela enterarse de este momento tan especial.

Así se enteró Yamil que hará abuelos al Turco García y Mariela Prieto

El Turco García celebró la noticia y la familia espera la reacción de Mariela

El Turco García fue uno de los primeros en expresar su emoción por la llegada de un nuevo integrante a la familia. Para él, que ya tiene otros hijos, la noticia fue motivo de festejo inmediato.

En cambio, Mariela sigue sin saber nada dentro de la casa de Gran Hermano, ya que el aislamiento le impide recibir novedades del exterior.

Los seguidores del programa no tardaron en pedir que la producción le acerque la noticia, aunque todavía no hubo respuesta oficial.

Una pareja con casi 30 años de historia y muchos desafíos

Mariela y el Turco llevan casi tres décadas juntos. Se conocieron cuando ella trabajaba como bailarina y, desde entonces, atravesaron crisis, reconciliaciones y momentos difíciles, pero siempre apostaron al amor.

El Turco enfrentó problemas de adicciones y fue Mariela quien lo acompañó en el proceso de recuperación. “Fue muy complicado.

Lo saqué de Buenos Aires para que se alejara del entorno y nos instalamos en Venado Tuerto. Dejamos todo acá para poder empezar una nueva vida”, contó ella en varias oportunidades.

El amor pudo más: perdón, familia y un nuevo desafío

A lo largo de la relación, Mariela también supo perdonar infidelidades y aceptó al hijo extramatrimonial del Turco. “El amor es más fuerte”, suele repetir.

Ahora, la pareja enfrenta un nuevo desafío: el de convertirse en abuelos, aunque Mariela todavía no lo sepa. La expectativa crece entre los seguidores de Gran Hermano, que esperan ver su reacción cuando finalmente reciba la noticia.