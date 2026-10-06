En la previa al partido de la Selección Argentina con Benin, el último de Lionel Messi con la camiseta albiceleste, Fabio Santana, ex combatiente de Malvinas, entonó las estrofas junto al “trapo” que los futbolistas enarbolaron tras ganarle la semifinal del Mundial a Inglaterra.

Foto: captura Telefe

El momento tuvo un pico de emoción cuando la cámara capturó el rostro de Lionel Scaloni cubierto de lágrimas por la emoción que fue por partida doble: el homenaje a los héroes de Malvinas y la despedida del gran Capitán de la Selección Argentina, el que ganó todo en solo tres años: Copa América 2021 y 2024, Finalíssima y Copa del Mundo 2022.

El propio Lionel Messi, al que se lo vio cantando a viva voz el Himno durante los ocho encuentros del Mundial 2026, se quedó callado: la emoción le mojaba los ojos y le impedía entonar las estrofas mientras y el Dibu Martínez lo animaba con sus guantes.

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