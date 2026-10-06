Este martes a las 17.55, el micro que transportaba a Lionel Messi rumbo a su último partido con la Selección Argentina partió del predio de la AFA bautizado como el astro que se coronó en Qatar 2022 como el mejor del mundo.

Del predio salieron dos micros con integrantes del seleccionado albiceleste y el cuerpo técnico, custodiados por la Policía Bonaerense, que dejó el relevo a los efectivos de la Policía de la Ciudad al llegar a General Paz.

Las cámaras pudieron captar a Lionel en uno de los últimos asientos del lado izquierdo del primer micro, saludando al público. En esta ocasión, y a diferencia de lo que ocurrió aquel inolvidable 20 de diciembre de 2022, el micro pudo circular sin problemas ya que los hinchas autoconvocados se quedaron mirando el paso de los campeones del Mundo desde los costados de la ruta.

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