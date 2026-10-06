Lionel Messi sumó este martes una distinción inédita a su carrera: recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pocas horas antes de disputar su último partido con la Selección Argentina en el estadio Monumental. El reconocimiento se realizó en el predio de la AFA, en Ezeiza, y estuvo encabezado por las autoridades de la universidad y Claudio “Chiqui” Tapia.

Durante el acto, el deportista recibió la medalla y el diploma de manos del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y del vicerrector Emiliano Yacobitti. El futbolista reconoció que nunca imaginó recibir una distinción de estas características y aseguró que se trata de un orgullo, especialmente por llegar en una jornada tan especial de su carrera con la camiseta argentina.

Lionel Messi fue distinguido por la UBA (Foto: RS Fotos).

“Es un orgullo y en un día muy especial. Sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento se va complicando un poquito más. Empezarlo de esta manera lo hace mucho más especial”, expresó el Capitán.

Leo Messi recibió una distinción de la UBA (Foto: X/@Argentina).

El Doctorado Honoris Causa de la UBA había sido aprobado por unanimidad por el Consejo Superior de la universidad. La institución fundamentó la decisión en la trayectoria de Messi, su perseverancia, humildad, excelencia y compromiso con la representación de la Argentina.

Lionel Messi fue distinguido por la UBA (Foto: RS Fotos).

Además de sus logros deportivos, la UBA destacó su trabajo solidario a través de la Fundación Leo Messi y su rol como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF. La ceremonia tuvo lugar horas antes del partido entre Argentina y Benín, que marcará la despedida de Messi de la Selección ante el público argentino.

Lionel Messi fue distinguido por la UBA (Foto: RS Fotos).

Rodrigo de Paul, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi acompañaron a Lionel Messi en la distinción que le hizo la UBA (Foto: RS Fotos).

A QUÉ HORA JUEGA LA SELECCIÓN ARGENTINA VS. BENÍN: CÓMO VER LA DESPEDIDA DE MESSI

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tendrá lugar este martes 6 de octubre, desde las 20, cuando la Albiceleste enfrente a Benín en el estadio Monumental. El escenario estará colmado por más de 85.000 espectadores que se preparan para acompañar al capitán en su última presentación con la camiseta argentina, después de una trayectoria de dos décadas marcada por títulos, récords y momentos históricos.

Además del partido, la jornada tendrá un importante despliegue para homenajear a Messi. Las puertas del Monumental se abrirán a las 16 y habrá diferentes shows durante la previa y después del encuentro, con la participación de artistas como Damas Gratis, La Sole y Ulises Bueno, además de un espectáculo de drones y fuegos artificiales. En cuanto al equipo, Lionel Scaloni analiza un once con Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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