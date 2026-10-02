Lionel Messi llegó a la Argentina durante la mañana de este jueves 2 de octubre junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en la previa de lo que será su último partido con la Selección Argentina.

El futbolista arribó directamente a Rosario, procedente de Miami, y se instalará junto a su familia durante unos días en su casa de Funes, según informó el periodista deportivo Pablo Gravellone en Arriba Argentinos.

Las imágenes mostraron a Messi bajando del avión acompañado por Antonela y los chicos, en medio de la expectativa por su regreso al país.

Así llegó Lionel Messi a la Argentina para su último partido con la Selección

“Llegó Leo Messi, está en la Argentina. Acaba de aterrizar en el aeropuerto de Fisherton, en Rosario. Llegó con toda la familia, en la previa del gran partido de despedida del próximo martes. Miami-Rosario”, contó Gravellone durante el programa.

Además, el periodista explicó que Messi tendrá algunos días más de descanso debido a que no tenía partido con Inter Miami.

“Ahí lo vemos bajar del avión a Leo con su familia. El martes será la última vez que lo veamos a Leo con la camiseta de la Selección Argentina, con la número 10. Llegó con Antonela y los nenes”, señaló.

Lionel Messi no pasó por Buenos Aires

A diferencia de otras ocasiones, Messi no pasó primero por Buenos Aires. El capitán de la Selección llegó directamente a Rosario y, de acuerdo con la información brindada en Arriba Argentinos, permanecerá unos días junto a su familia en su casa de Funes.

El próximo martes, Messi volverá a ponerse la camiseta de la Selección Argentina para disputar el partido ante Benín en el estadio Monumental, en el cierre de la actual fecha FIFA.