Luego de que Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual y amenazas, el cantante de Turf rompió el silencio en medio de la delicada repercusión del caso.

El músico había difundido previamente un comunicado en Instagram en el que negó las acusaciones y los delitos.

Joaquín Levinton rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual y amenazas (captura de Instagram)

Joaquín Levinton rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual y amenazas (captura de Instagram)

Ahora, Joaquín Levinton fue abordado en la calle por el notero del programa de América TV y, pese a que expresó su decisión de no ahondar en el tema públicamente, hizo escuetas y contundentes declaraciones.

Apareció Joaquín Levinton y habló sobre la grave denuncia en su contra (América TV, Intrusos)

Qué dijo Joaquín Levinton sobre la grave denuncia que le hizo Paula

“Solo quiero agradecerle a la gente por el apoyo. Nada más. Tengo que esperar que hable mi abogado... No voy a hablar”, comenzó diciendo, evitando hacer declaraciones sobre el caso.

Luego frenó y lanzó una frase contundente: “Es una mierda lo que me está pasando. Les agradezco un montón que me crean y que me manden tantos mensajes lindos”.

Joaquín Levinton rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual y amenazas (captura de eltrece)

Qué dice la denuncia contra Joaquín Levinton

La denuncia contra Levinton fue radicada el 28 de septiembre de 2026. De acuerdo con el parte policial, Paula lo acusa de abuso sexual y amenazas y relató distintos episodios de violencia física y psicológica durante la relación que, según declaró, mantuvieron entre 2015 y 2020.

Entre los hechos denunciados figura un episodio en el que, según la versión de la denunciante, Levinton la habría tomado del cuello cuando intentaba retirarse de un encuentro. También afirmó haber encontrado recientemente registros audiovisuales que, según declaró, habrían sido realizados sin su consentimiento.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, que dispuso que la denunciante fuera entrevistada por personal del Centro de Orientación a la Víctima (COV) y ordenó el cierre y elevación de las actuaciones.

El parte policial también consigna un antecedente de 2023 por una denuncia de abuso sexual con acceso carnal en la que figuraba el mismo imputado.

Las acusaciones se encuentran bajo investigación judicial y no implican una condena ni determinan la responsabilidad penal de Joaquín Levinton.

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