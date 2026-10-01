Ricardo Darín y Diego Peretti volverán a compartir pantalla en Lo dejamos acá, una película que combina humor negro, conflictos psicológicos y situaciones incómodas.

Dirigida por Hernán Goldfrid, la producción propone una historia en la que un psicoanalista decide romper con los métodos tradicionales para intentar resolver los problemas de sus pacientes. Su estreno en Netflix está previsto para 2026.

En el centro de la trama está Ulises Verón, el personaje interpretado por Darín, un profesional pragmático que pierde la fe en las herramientas habituales de la terapia y comienza a intervenir de manera cada vez más drástica en la vida de quienes acuden a su consultorio.

Lo Dejamos Acá. Ricardo Darín as Bruno Verón in Lo Dejamos Acá. Cr. Alan Roskyn / Netflix © 2026 Por: Alan Roskyn / Netflix | Alan Roskyn / Netflix

Su método parece dar resultados, hasta que aparece un paciente que pondrá en jaque sus certezas: Martín Bouchard, un escritor atravesado por un bloqueo creativo al que interpreta Diego Peretti.

De qué trata Lo dejamos acá, la nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti

La película parte de una premisa que abre interrogantes sobre los límites de la ayuda profesional y la necesidad de encontrar soluciones rápidas a los problemas personales.

Cansado de la quietud y de los procedimientos establecidos, Ulises decide llevar sus intervenciones más allá de lo permitido. Sin embargo, detrás de su aparente determinación también hay una necesidad de alimentar su propio ego: cada vez que consigue modificar la vida de alguien, experimenta una satisfacción personal que va más allá del deseo de ayudar.

Lo Dejamos Acá. (L to R) Diego Peretti as Martín Bouchard, Ricardo Sarín as Bruno Verón in Lo Dejamos Acá. Cr. Consuelo Oppizzi / Netflix © 2026 Por: Consuelo Oppizzi / Netflix | Consuelo Oppizzi / Netflix

El encuentro con Martín Bouchard transforma esa dinámica en un duelo entre dos personalidades que, aunque parecen opuestas, funcionan como un espejo de sus propias contradicciones.

La propuesta se inscribe en la comedia negra, un género que combina el humor ácido con situaciones incómodas y personajes que deben enfrentarse a sus propias debilidades. En ese recorrido, la película busca explorar las neurosis, las angustias y las decisiones impulsivas que atraviesan la vida cotidiana.

El reencuentro de Ricardo Darín y Diego Peretti

La dupla protagonista es uno de los ejes de Lo dejamos acá. Para Hernán Goldfrid, trabajar nuevamente con ambos actores también representa un reencuentro con dos intérpretes fundamentales en su recorrido como director.

Goldfrid ya había trabajado con Peretti en su ópera prima, Música en espera, estrenada en 2009, y con Darín en el thriller Tesis sobre un homicidio, que llegó a los cines en 2013.

Lo Dejamos Acá. (L to R) Diego Peretti as Martín Bouchard, Ricardo Darín as Bruno Verón in Lo Dejamos Acá. Cr. Alan Roskyn / Netflix © 2026 Por: Alan Roskyn / Netflix | Alan Roskyn / Netflix

En esta nueva película, el director vuelve a reunirlos para construir el enfrentamiento entre Ulises Verón y Martín Bouchard. Según explicó, la química entre los actores fue clave para desarrollar escenas que, a partir de gestos, silencios y miradas, encontraron matices que iban más allá de lo escrito en el guion.

Además de protagonizar la película, Darín participa como productor a través de Kenya Films, la compañía que fundó junto con su hijo, el Chino Darín, y Federico Posternak.

Quién dirige Lo dejamos acá y quiénes integran el elenco

La dirección está a cargo de Hernán Goldfrid, cineasta que también estuvo al frente de Música en espera y Tesis sobre un homicidio, además de dirigir las tres temporadas de la serie El jardín de bronce.

Lo Dejamos Acá. Diego Peretti as Martín Bouchard in Lo Dejamos Acá. Cr. Alan Roskyn / Netflix © 2026 Por: Alan Roskyn / Netflix | Alan Roskyn / Netflix

El guión es de Emanuel Diez y la producción corresponde a Kenya Films. El elenco se completa con Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.

La fotografía está a cargo de Rodrigo Pulpeiro y la música es de Roque Baños. La película tiene una duración de 97 minutos.