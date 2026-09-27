Trece personas quedan aisladas en un hotel por un temporal. Una mujer aparece muerta dentro de una habitación cerrada y todos los presentes pasan a ser sospechosos. El problema final recupera el misterio clásico con José Coronado convertido en un inesperado investigador.

La miniserie española se estrena en Netflix el 25 de septiembre, tendrá 4 episodios y está dirigida por Félix Viscarret.

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Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré firman los guiones de esta adaptación de la novela homónima que Arturo Pérez-Reverte publicó en 2023.

De qué trata El problema final

La historia transcurre durante la primavera de 1959. Un fuerte temporal deja incomunicadas a trece personas en un pequeño hotel ubicado en un islote próximo a Mallorca. Nadie puede entrar ni salir y el aislamiento pronto deja de ser el mayor de sus problemas.

El problema final fue publicada por Pérez-Reverte en septiembre de 2023 y se convirtió en uno de los grandes éxitos editoriales de ese año en España.

Elisa Mander, una discreta turista británica, aparece muerta. Todo parece indicar inicialmente que se quitó la vida: el cadáver fue encontrado en una habitación que estaba cerrada desde adentro.

Sin embargo, algunos detalles hacen surgir una posibilidad mucho más inquietante: que Elisa haya sido asesinada y que el responsable continúe en el hotel.

El tráiler original de El Problema Final, en Netflix.

Es entonces cuando entra en escena Benjamin Basil, un actor en decadencia que alcanzó la fama interpretando durante años a Sherlock Holmes en el cine. Basil no es policía ni detective, pero su experiencia representando al célebre personaje de Arthur Conan Doyle le dejó una particular capacidad para observar, interrogar y detectar contradicciones.

El actor comienza a investigar acompañado por Francisco Foxá, un joven escritor de novelas de misterio. Mientras recorren el hotel buscando respuestas, los secretos de los huéspedes comienzan a salir a la superficie y el círculo de sospechosos se vuelve cada vez más complejo.

La novela de Pérez-Reverte que homenajea a Sherlock Holmes

El problema final fue publicada por Pérez-Reverte en septiembre de 2023 y se convirtió en uno de los grandes éxitos editoriales de ese año en España.

El escritor construyó la novela como un homenaje al policial clásico, especialmente a Arthur Conan Doyle y Agatha Christie. El punto de partida utiliza uno de los mecanismos más reconocibles del género: un grupo reducido de personas queda atrapado en un espacio cerrado y descubre que un asesino podría encontrarse entre ellas.

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Para la adaptación hubo una modificación importante. La novela transcurre en una isla griega cercana a Corfú, mientras que Netflix trasladó la acción a un islote ficticio próximo a Mallorca.

El personaje interpretado por Coronado también funciona como homenaje al actor británico Basil Rathbone, quien encarnó a Sherlock Holmes en 14 películas entre 1939 y 1946.

Pérez-Reverte pudo ver anticipadamente el primer episodio y manifestó públicamente su aprobación. “Me ha gustado mucho”, respondió el escritor cuando un lector le preguntó en redes sociales qué pensaba de la adaptación.

Cómo es el reparto de El problema final

A poco de su estreno, no se sabe con precisión los personajes que interpreta cada artista. Algo que en breve se sabrá.