Marina Charpentier emocionó a sus seguidores al publicar una foto de la infancia de Chano Moreno Charpentier acompañada por un sentido mensaje dedicado a su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, la mamá del artista mostró una postal retro en la que Chano aparece cuando era apenas un niño, sentado al aire libre y mirando hacia arriba.

Junto a la imagen, Marina escribió unas palabras cargadas de cariño y orgullo que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores.

EL EMOTIVO MENSAJE DE MARINA CHARPENTIER A CHANO

“La mirada al sol, la luz ilumina tu alma, de arriba te cuidan y acompañan”, comenzó escribiendo Marina en la publicación.

Luego expresó el profundo orgullo que siente por su hijo: “Feliz vida, hijo de mi corazón. Orgullosa de tu talento, tu sensibilidad y tu fortaleza”.

Marina Charpentier recordó a Chano con una foto de su infancia y un emotivo mensaje. Crédito: Instagram

La publicación continuó con una frase especialmente emotiva: “Gracias por cuidarme ahora vos a mí. Dios te bendiga”, escribió, antes de etiquetar al cantante y acompañar el mensaje con corazones.

LA FOTO DE CHANO QUE EMOCIONÓ A SUS SEGUIDORES

La postal de la infancia del músico no pasó inadvertida y la publicación acumuló miles de reacciones y cientos de comentarios.

Marina Charpentier recordó a Chano con una foto de su infancia y un emotivo mensaje. Crédito: Instagram

Entre las respuestas aparecieron mensajes de cariño para Chano y también palabras dirigidas a Marina, destacando el vínculo que mantiene con su hijo y el acompañamiento que le brindó a lo largo de los años.