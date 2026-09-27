Una vida tranquila en una pequeña isla de Noruega comienza a desmoronarse cuando un desconocido reconoce a una mujer que perdió la memoria y asegura saber quién es realmente. Esa es la premisa de Una mujer sin pasado, el thriller danés que se convirtió en uno de los nuevos éxitos de Netflix.

Esta película de misterio dura 117 minutos, es apta para mayores de 16 años, y fue dirigida por Barbara Topsøe-Rothenborg, responsable también de Amor adulto.

De qué trata Una mujer sin pasado

Louise Andersen vive junto a su pareja, Joachim, en Hidra, una isla noruega donde administra una pequeña cafetería. Su presente parece apacible, pero tiene un enorme vacío: después de sufrir un accidente, perdió los recuerdos de buena parte de su vida anterior.

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La situación cambia durante el verano, cuando aparece un desconocido y asegura que Louise no es quien cree ser. Según él, su verdadero nombre es Helene Söderberg, una mujer perteneciente a una poderosa familia danesa que desapareció misteriosamente tres años antes.

El punto de partida del éxito de Netflix es la amnesia y la posibilidad de convertirse en una extraña dentro de la propia vida.

La revelación abre preguntas todavía más inquietantes. Si realmente es Helene, Louise tiene un pasado privilegiado que incluye una familia, una gran compañía y vínculos personales de los que no conserva ningún recuerdo.

Una prueba termina por obligarla a enfrentarse con esa posibilidad. La protagonista viaja a Dinamarca para reconstruir su historia y descubre que allí la espera Edmund, el hombre con quien estuvo casada, además de un hijo al que no recuerda.

El tráiler de la película Una mujer sin pasado.

El regreso, sin embargo, no resuelve el misterio. La aparente perfección de su antigua vida comienza a mostrar fisuras y Louise intenta entender no solo quién era, sino por qué desapareció y terminó construyendo otra identidad lejos de su familia.

A partir de allí, la película combina la recuperación fragmentaria de sus recuerdos con una investigación que avanza sobre secretos familiares, dinero y relaciones marcadas por la desconfianza.

Joachim, mientras tanto, intenta comprender qué lugar ocupa en la vida de una mujer cuyo pasado acaba de reaparecer.

Una película basada en un thriller literario

Una mujer sin pasado lleva a la pantalla una novela de Anna Ekberg, seudónimo utilizado por los escritores daneses Anders Rønnow Klarlund y Jacob Weinreich. La adaptación fue realizada por Topsøe-Rothenborg junto con el guionista Anders August.

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No es la primera vez que la directora trabaja con una historia del dúo. Topsøe-Rothenborg también dirigió para Netflix Amor adulto, otro thriller danés construido alrededor de una pareja, secretos y un matrimonio que esconde mucho más de lo que aparenta.

La protagonista viaja a Dinamarca para reconstruir su historia. ¿Cuál es en verdad el hombre de su vida?

En esta ocasión, el punto de partida es la amnesia y la posibilidad de convertirse en una extraña dentro de la propia vida.

Los escenarios también acompañan ese contraste: la tranquilidad de la isla noruega donde Louise reconstruyó su presente se enfrenta con el ambiente privilegiado y cada vez más inquietante que encuentra al regresar a Dinamarca.

Cómo es el reparto de Una mujer sin pasado