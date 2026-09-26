Las historias de true crime encontraron un lugar privilegiado en el streaming y La muerte de la esposa del pastor es una de las producciones que volvió a poner un caso real bajo la lupa.

La miniserie estadounidense está disponible en Netflix y tiene 3 episodios, de entre 43 y 48 minutos. Sólo en sus primeros días después del estreno, a fines de agosto, fue visto por unas 20 millones de personas.

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Fue dirigida por Julia Willoughby Nason y Michael Gasparro y reconstruye la vida y muerte de Mica Miller a través de material inédito y testimonios de familiares y amigos.

De qué trata La muerte de la esposa del pastor

La docuserie comienza mucho antes de la muerte de Mica. Cuando tenía 13 años conoció a John-Paul Miller, pastor de la iglesia a la que asistía su familia en Carolina del Sur. Con el tiempo, ambos iniciaron una relación y terminaron casándose.

Hacia el exterior parecían formar una pareja consolidada dentro de la comunidad religiosa. Mica trabajaba en la iglesia y John-Paul dirigía la congregación. Pero los testimonios y documentos recuperados por la producción describen una relación marcada por denuncias de control y conflictos.

La muerte de la esposa del pastor fue determinada como suicidio.

Mica intentó separarse y acudió varias veces a las autoridades. Un mes antes de morir había manifestado que temía por su vida y denunció que alguien la seguía. También se investigaron episodios relacionados con el seguimiento de su vehículo y daños a sus neumáticos.

El 27 de abril de 2024, su cuerpo fue encontrado en el Lumber River State Park, en Carolina del Norte. Las autoridades determinaron que había muerto por suicidio. La investigación estableció además que John-Paul se encontraba en otro lugar cuando ocurrió la muerte. Él negó las acusaciones de abuso formuladas en su contra.

El tráiler oficial de la docuserie Death of the Pastor´s Wife, en Netflix.

La producción reconstruye los acontecimientos anteriores y posteriores sin limitarse a la pregunta sobre cómo murió Mica: también examina las denuncias sobre su matrimonio y las fallas que su familia considera que existieron cuando buscó ayuda.

El caso de Mica Miller tras su muerte

Familiares y amigos comenzaron a difundir públicamente las denuncias de Mica, mientras el caso generaba una intensa conversación en redes sociales.

La investigación también tuvo consecuencias judiciales para John-Paul, quien fue acusado posteriormente de ciberacoso y de realizar declaraciones falsas al FBI. Se declaró inocente y su proceso judicial continúa.

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La familia de Mica, por su parte, impulsó cambios legislativos para que conductas relacionadas con el control coercitivo puedan ser contempladas dentro de las leyes sobre violencia doméstica.

Por qué La muerte de la esposa del pastor genera repercusión

La docuserie recuperó un caso que ya había provocado una fuerte reacción pública en Estados Unidos. Netflix incorpora imágenes nunca vistas y testimonios directos de personas cercanas a Mica.

La miniserie estadounidense de Netflix está disponible en Netflix y tiene 3 episodios.

Su repercusión también llegó a los espectadores, que describieron la producción como difícil de ver y destacaron el impacto de conocer los detalles de la relación y los pedidos de ayuda de Mica.

Cómo es el reparto de La muerte de la esposa del pastor

Al tratarse de una docuserie basada en un caso real, no cuenta con actores interpretando a los protagonistas. Las personas que aparecen son los propios involucrados o participan mediante imágenes de archivo y testimonios.