Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery quedaron un paso más cerca de concretar una de las mayores operaciones de la historia de Hollywood. La compañía que controla Paramount llegó a un acuerdo con 12 estados de Estados Unidos que habían intentado frenar judicialmente la adquisición, luego de considerar que la fusión podía afectar la competencia en la industria audiovisual.

La operación había sido anunciada en febrero y tiene un valor aproximado de US$110.000 millones, incluida la deuda. Si finalmente se completa, Paramount pasará a controlar un enorme grupo de estudios, canales de televisión y plataformas de streaming, entre los que se encuentran Warner Bros., HBO Max, Discovery y CNN, además de sus propios negocios audiovisuales.

Paramount y Warnar Bros. (Fotos: web)

El problema apareció en Estados Unidos, donde una coalición de fiscales generales de 12 estados presentó una demanda para bloquear la compra. El argumento era que la unión de ambas compañías podía reducir la competencia, afectar a los consumidores y modificar el funcionamiento de sectores como el cine y la televisión por cable. El acuerdo alcanzado ahora busca resolver ese conflicto mediante una serie de compromisos que Paramount deberá cumplir durante los próximos cinco años.

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¿QUÉ CAMBIA CON EL ACUERDO ENTRE PARAMOUNT Y LOS ESTADOS?

Entre las principales condiciones aparece el compromiso de mantener un determinado nivel de producción cinematográfica. Paramount deberá estrenar al menos 30 películas por año durante los primeros dos años y 32 durante los tres siguientes, además de incrementar en al menos US$300 millones anuales la inversión en producción cinematográfica estadounidense respecto de 2025. En cinco años, ese compromiso adicional llegará a unos US$1.500 millones.

Otro punto importante está relacionado con CNN y CBS News. El acuerdo establece la creación de organismos editoriales independientes destinados a supervisar la independencia periodística de ambas cadenas. También incluye condiciones para las negociaciones de los canales de televisión paga y compromisos relacionados con los trabajadores afectados por la fusión.

Paramount y Warnar Bros. (Fotos: web)

Por ahora, el acuerdo no significa que la compra esté completamente cerrada: todavía debe recibir la aprobación de un juez federal. Si obtiene ese aval, Paramount podrá avanzar con la adquisición de Warner Bros. Discovery y concretar una transformación de enorme magnitud para Hollywood, al reunir bajo una misma compañía una parte significativa de sus estudios, señales de televisión y servicios de streaming.

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