Ryan Murphy vuelve a explorar uno de los crímenes más famosos de Estados Unidos. Esta vez, la protagonista es una mujer acusada de asesinar brutalmente a su padre y su madrastra en 1892, pero absuelta después de un juicio que despertó enorme atención.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden se estrenará el 17 de septiembre de 2026 a través de Netflix. La cuarta entrega de la antología tendrá 8 capítulos, que podrán verse completos desde el día del lanzamiento.

De qué trata La historia de Lizzie Borden

La historia transcurre principalmente en Fall River, Massachusetts, donde Lizzie vivía con su padre, Andrew Borden; su madrastra, Abby; su hermana Emma y la empleada doméstica Bridget Sullivan.

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El 4 de agosto de 1892, Andrew y Abby fueron encontrados muertos dentro de la vivienda familiar tras haber sufrido violentos ataques. Las sospechas pronto recayeron sobre Lizzie, que fue detenida y llevada a juicio.

Monstruo: La historia de Lizzie Borden se estrenará el 17 de septiembre de 2026 a través de Netflix.

Sin embargo, el jurado la declaró inocente en junio de 1893. Nunca se condenó a otra persona por los asesinatos y el caso quedó sin resolución oficial, mientras Lizzie se convirtió en una figura de la cultura popular estadounidense.

La serie no se limita a reconstruir el expediente judicial. El avance muestra una interpretación sobre las tensiones y posibles abusos dentro de la familia Borden, además de explorar la relación de Lizzie con Bridget.

El tráiler oficial de Monstruo: La historia de Lizzie Borden.

Netflix presenta directamente la ficción desde una hipótesis determinada sobre lo sucedido, por lo que conviene diferenciar su relato dramático de los hechos que pudieron probarse históricamente.

La primera mujer protagonista de Monstruo

La nueva entrega supone un cambio importante para la antología. Después de Jeffrey Dahmer, Lyle y Erik Menéndez y Ed Gein, la franquicia coloca por primera vez a una mujer en el centro de la historia.

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La elegida para interpretar a Lizzie es Ella Beatty, hija de Warren Beatty y Annette Bening. Su personaje también permite que la temporada explore cómo las ideas sobre el género, la clase social y la imagen de las mujeres influyeron en la percepción pública del caso.

Sarah Paulson interpreta a Aileen Wuornos, asesina serial ejecutada en Florida en 2002. Su participación ocurre en escenas ambientadas décadas después y sirve para explorar el legado cultural de Borden y lo que la serie define como una historia de “rabia femenina”.

La elegida para interpretar a Lizzie es Ella Beatty, hija de Warren Beatty y Annette Bening.

De Dahmer y Ed Gein al misterio de Lizzie Borden

Murphy y Brennan vuelven así a la fórmula que convirtió a Monstruo en una de las franquicias criminales más reconocibles de Netflix: reconstruir casos reales y, al mismo tiempo, analizar el fenómeno social generado alrededor de sus protagonistas.

Existe, sin embargo, una diferencia fundamental. Borden no fue condenada por asesinato y tampoco puede ser presentada históricamente como una asesina serial. Su fama nació precisamente de la incertidumbre alrededor de un doble crimen que nunca llegó a esclarecerse.

Cómo es el reparto de La historia de Lizzie Borden