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La receta de unas papas al horno insuperables lleva orégano y pan rallado

Una preparación fácil para conseguir papas doradas y crocantes por fuera, tiernas por dentro y con un rebozado lleno de sabor.

Papas Cuña, una receta para disfrutar. Foto: Cucinare TV
Papas Cuña, una receta para disfrutar. Foto: Cucinare TV

Las papas al horno son uno de esos acompañamientos que funcionan prácticamente con cualquier comida. Pero con algunos ingredientes simples es posible transformar la receta clásica y conseguir una textura mucho más crocante.

Esta versión de papas cuña rebozadas suma pan rallado, queso parmesano, orégano y otros condimentos. El resultado es una cobertura dorada que permite lograr una alternativa sabrosa sin necesidad de freírlas.

Además, se pueden servir como guarnición o directamente como un snack para compartir, acompañadas por un dip casero de queso crema y ciboulette.

Comensales
2

Ingredientes

  • 4 papas medianas
  • 3 huevos
  • 2 tazas pan rallado
  • 200 g queso parmesano rallado
  • 2 cucharadas de orégano
  • 2 cucharadas de pimentón
  • Una cucharada de ají molido
  • Una cucharadita de ajo en polvo
  • 200 g queso crema
  • Ciboulette picado

Procedimiento

  1. Lavar con un cepillo las papas para luego cortarlas con cáscara en forma de cuña. Si no te gusta la cáscara, se pueden pelar.
  2. En un bowl, colocar el pan rallado junto con el queso rallado, el orégano y el pimentón.
  3. Condimentar el huevo con ají molido y ajo en polvo, y batirlo un poco.
  4. Pasar las cuñas de papas por la mezcla de huevo, luego por la preparación de pan rallado y acomodarlas en una placa de horno. Poner un hilo de aceite de oliva en la superficie.
  5. Llevar a cocinar a horno medio, a 170 °C, hasta que se dore bien el pan rallado y las papas estén bien cocidas, durante 30 minutos aproximadamente.
  6. Mezclar el queso crema con el ciboulette picado y usar como dip.

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