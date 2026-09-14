La receta de unas papas al horno insuperables lleva orégano y pan rallado

Las papas al horno son uno de esos acompañamientos que funcionan prácticamente con cualquier comida. Pero con algunos ingredientes simples es posible transformar la receta clásica y conseguir una textura mucho más crocante.
Esta versión de papas cuña rebozadas suma pan rallado, queso parmesano, orégano y otros condimentos. El resultado es una cobertura dorada que permite lograr una alternativa sabrosa sin necesidad de freírlas.
Además, se pueden servir como guarnición o directamente como un snack para compartir, acompañadas por un dip casero de queso crema y ciboulette.
Comensales
2
Ingredientes
- 4 papas medianas
- 3 huevos
- 2 tazas pan rallado
- 200 g queso parmesano rallado
- 2 cucharadas de orégano
- 2 cucharadas de pimentón
- Una cucharada de ají molido
- Una cucharadita de ajo en polvo
- 200 g queso crema
- Ciboulette picado
Procedimiento
- Lavar con un cepillo las papas para luego cortarlas con cáscara en forma de cuña. Si no te gusta la cáscara, se pueden pelar.
- En un bowl, colocar el pan rallado junto con el queso rallado, el orégano y el pimentón.
- Condimentar el huevo con ají molido y ajo en polvo, y batirlo un poco.
- Pasar las cuñas de papas por la mezcla de huevo, luego por la preparación de pan rallado y acomodarlas en una placa de horno. Poner un hilo de aceite de oliva en la superficie.
- Llevar a cocinar a horno medio, a 170 °C, hasta que se dore bien el pan rallado y las papas estén bien cocidas, durante 30 minutos aproximadamente.
- Mezclar el queso crema con el ciboulette picado y usar como dip.
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