Las papas al horno son la guarnición perfecta, pero lograr que queden tiernas por dentro y con esa capa crocante que tanto seduce es el gran dilema de la cocina. Este truco garantiza el punto de cocción ideal, resolviendo el problema de las papas que quedan duras o secas.

La clave de este método que pocos conocen está en un paso doble: un hervor inicial con mucha sal y un ligero aplastado antes de meterlas al horno. A continuación, te revelamos el paso a paso completo para que tus papas al horno queden espectaculares.

Ingredientes

Papas. Usá papas que sean blandas y esponjosas por dentro.

Procedimiento

Hervor. Empezá a hervir las papas con agua fría. Colocá los trozos en agua fría y empezá a calentar el agua, eso sirve para que se cocinen de manera uniforme. Sal gruesa. Colocá mucha sal gruesa en el agua, porque algo de eso va a ser absorbido por las papas, lo que les va a dar sabor. Cuchara. Sacalas del agua cuando estén tiernas al pincharlas con un tenedor, escurrilas y secalas bien. Luego, con una cuchara, aplastalas levemente para ampliar la base que va a quedar expuesta al calor en el horno. Asadera. Poné el aceite y precalentala para que las papas queden más doradas cuando las introduzcas en el horno. Condimentos. Agregales hierbas aromáticas y condimentos para realzar su sabor. Los recomendados por el tiktoker son romero, pimentón , ajo en polvo, pimienta negra, orégano, tomillo y sal marina. Cocción. Cociná las papas hasta que estén doradas “al 90%”. Ahí apagá el horno y dejalas adentro 10 minutos más para que terminen de cocinarse y estén más crujientes.

