Los pastelitos fritos de membrillo y batata son un clásico de la cocina argentina que se puede preparar en casa con pocos ingredientes y en poco tiempo. La clave está en lograr una masa bien sellada y una fritura pareja para que queden dorados y crocantes.
A diferencia de otras versiones, el secreto no pasa solo por el relleno, sino por cómo se arma el pastelito y la temperatura del aceite. Ese equilibrio es lo que permite que la masa se abra en capas y genere esa textura característica.
Son ideales para acompañar unos mates en la merienda o para comer a cualquier hora. Además, se pueden hacer con distintos rellenos, lo que los vuelve versátiles y rendidores.
Ingredientes para los pastelitos de mebrillo y batata
- 24 tapas para pastelitos
- 100 g de dulce de membrillo y/o batata y/o dulce de leche repostero
- Aceite para freír
- 100 cc de almíbar
Procedimiento
- Colocar un cubo de dulce de membrillo, batata o dulce de leche en el centro de cada tapa para pastelitos.
- Pincelar con agua alrededor del relleno para ayudar a sellar la masa.
- Cubrir con otra tapa, acomodándola sin superponer las puntas.
- Presionar y pellizcar los bordes desde abajo para cerrar bien cada pastelito.
- Calentar abundante aceite o grasa y freír los pastelitos hasta que estén bien dorados.
- Retirar y colocar sobre papel absorbente.
- Rociar con almíbar antes de servir para darles brillo y un toque extra de sabor.
