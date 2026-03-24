La entraña es uno de los cortes más elegidos para una comida rápida y sabrosa, y esta versión tipo sándwich suma una vuelta simple que cambia todo: en lugar de pan, se usa papa rallada cocida a la plancha, en una receta popularizada por Salva la Cocina. En apenas 16 minutos, se arma un plato contundente, con textura crocante por fuera y tierna por dentro.
La propuesta de Salvador Mazzocchi combina dos preparaciones que se hacen al mismo tiempo: la carne y la base de papa. Mientras la entraña se cocina vuelta y vuelta, la papa rallada se transforma en una especie de “pan” dorado que sostiene todo el armado sin necesidad de harinas ni amasados.
El resultado es un sándwich distinto, práctico y rendidor, además de ser atractivo por su contraste de texturas, se puede adaptar en forma y tamaño según el gusto, lo que lo vuelve una opción versátil para resolver una comida en poco tiempo.
Ingredientes
- 1 entraña
- 2 papas grandes
- Queso (a gusto)
- Sal
- Aceite
Procedimiento
- Rallar las papas crudas y lavarlas bien para retirar el almidón. Escurrirlas correctamente.
- Calentar una sartén o plancha con un poco de aceite.
- Colocar la papa rallada formando una base (puede ser redonda, cuadrada o del formato que se prefiera) y presionar ligeramente.
- Cocinar la papa durante aproximadamente 8 minutos por lado, hasta que esté dorada y crocante.
- A la par, cocinar la entraña en la plancha durante 8 minutos por lado, solo con sal.
- Cuando la papa esté lista, agregar el queso encima para que se funda con el calor.
- Colocar la entraña sobre la base de papa con queso y cerrar con otra capa de papa, formando el sándwich.
- Cortar y servir caliente.
Este sándwich funciona bien como plato principal o incluso como opción para compartir en porciones más chicas, tipo canapé. La clave está en el punto de cocción de la carne y en lograr que la papa quede bien crocante para que sostenga el armado sin desarmarse.
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