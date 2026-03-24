La entraña es uno de los cortes más elegidos para una comida rápida y sabrosa, y esta versión tipo sándwich suma una vuelta simple que cambia todo: en lugar de pan, se usa papa rallada cocida a la plancha, en una receta popularizada por Salva la Cocina. En apenas 16 minutos, se arma un plato contundente, con textura crocante por fuera y tierna por dentro.

La propuesta de Salvador Mazzocchi combina dos preparaciones que se hacen al mismo tiempo: la carne y la base de papa. Mientras la entraña se cocina vuelta y vuelta, la papa rallada se transforma en una especie de “pan” dorado que sostiene todo el armado sin necesidad de harinas ni amasados.

El resultado es un sándwich distinto, práctico y rendidor, además de ser atractivo por su contraste de texturas, se puede adaptar en forma y tamaño según el gusto, lo que lo vuelve una opción versátil para resolver una comida en poco tiempo.

Salvador Mazzocchi en Cucinare. Foto: Cucinare.TV.

Ingredientes

1 entraña

2 papas grandes

Queso (a gusto)

Sal

Aceite

Procedimiento

Rallar las papas crudas y lavarlas bien para retirar el almidón. Escurrirlas correctamente. Calentar una sartén o plancha con un poco de aceite. Colocar la papa rallada formando una base (puede ser redonda, cuadrada o del formato que se prefiera) y presionar ligeramente. Cocinar la papa durante aproximadamente 8 minutos por lado, hasta que esté dorada y crocante. A la par, cocinar la entraña en la plancha durante 8 minutos por lado, solo con sal. Cuando la papa esté lista, agregar el queso encima para que se funda con el calor. Colocar la entraña sobre la base de papa con queso y cerrar con otra capa de papa, formando el sándwich. Cortar y servir caliente.

Este sándwich funciona bien como plato principal o incluso como opción para compartir en porciones más chicas, tipo canapé. La clave está en el punto de cocción de la carne y en lograr que la papa quede bien crocante para que sostenga el armado sin desarmarse.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/