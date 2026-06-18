Este miércoles, y tras un día de descanso a raíz del partido de la Selección Argentina, Mario Pergolini retomó las emisiones de Otro Día Perdido con el regreso de Agustín “Rada” Aristarán, ocasión que aprovechó para hacer un pase de factura a Lali Espósito y otros artistas.
Todo comenzó cuando Mario agradeció a la gerencia de eltrece por haberle dado un día libre, y la asociación libre de temas entre él y sus colaboradores derivó en que este miércoles “no habría invitados” ya que Pedro Aznar y David Lebón se presentaron a cantar en vivo.
“Nos podrían haber puesto (…) y entonces tendríamos que haber invitado a uno de esos que teníamos por compromiso, total no lo veía nadie”, ironizó Mario, que aseguró que tiene una lista enorme de “invitados que no quiere”.
Leé más:
Mario Pergolini reveló qué le dio Cris Morena para actuar en Floricienta
MARIO PERGOLINI LE HIZO UN TREMENDO PASE DE FACTURA A LALI ESPÓSITO: LOS MOTIVOS
“A mí me pasa muchas veces que me encuentro muchas veces al famoso ‘garronero’ que me dice ‘¿cuándo me van a invitar a tu programa?’ y yo no tengo anda que ver ahí. Yo me entero a la mañana, cuando me dicen ‘Hoy está tal’”, se atajó Mario.
“Hace un tiempito me dijeron ‘Yo quiero ir al programa de Mario, pero me dijeron que me bajó’”, reveló Evelyn Botto, pero nuevamente el conductor lo negó. “Yo los veo venir que me preguntan cuándo los voy a invitar a mi programa, y me dicen ‘¿Te enteraste que estrenamos?’”, aseguró.
“Yo les digo que está todo tomado y me voy yendo, pero no me creen”, bromeó el conductor. “Y después están los que quiero invitar a los que les cuento que volví a la tele (…) y les cuento todo. (…) Y no me dan el pie para decirles que vengan, y me dicen que no van a la tele”, reveló Mario.
“Lo curioso es que muchos de esos, después los veo en la televisión de española. Los vemos en esos dos programitas que ven allá, ¿eh?”, agregó Mario en referencia a El Hormiguero y La Revuelta, y fue más allá. Fingiendo una carraspera, Pergolini pronunció entre diente “¿Eh Lali?”, nombre al que luego agregó los de CA7RIEL & Paco Amoroso.
Leé más:
Mario Pergolini recordó a Gaspi por su inspiración en CQC: “Le ponía creatividad”
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.