Eugenia Tobal recordó cómo conoció a su actual marido, Francisco García Ibar, y reveló que todo comenzó gracias a su amor por los perros… y a una recomendación clave de Mariano Zabaleta. La actriz visitó el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini en eltrece, y no se guardó nada sobre el inicio de su historia de amor.

“A mí me gustan los perros y los perros me trajeron a mi marido también, lo conocí por mi perro porque él trabaja con perros, tiene un hotel canino, y mi perro es como mi primer hijo”, confesó la actriz, quien explicó que, en ese momento, buscaba que su mascota tuviera más espacio y actividad: “Como el mío estaba en un departamento yo sentía que tenía que curtirse un poco más y ahí me pasó ‘La Manada’”.

Eugenia Tobal y Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

La historia tuvo un protagonista inesperado: Mariano Zabaleta. “Me lo recomendó Mariano Zabaleta, hacíamos Pura Química y él mandaba sus perros”, comenzó Eugenia. Según contó, Francisco no sabía quién era ella cuando se conocieron, y eso fue algo que le gustó: “No me molestó”.

Eugenia Tobal, Ema y Francisco García Ibar. (Foto: @eugeniatobal)

Entre risas, Mario Pergolini bromeó: “Yo no sé si aceptaría un amigo de Mariano Zabaleta, qué sonrisa que tiene, esos morochos que la tienen fácil”. Tobal respondió divertida: “No, sí sí. Le escribí a Fran, me dijo que lo lleve y pasó un año hasta que lo llevé, hizo una evaluación".

DE LA AMISTAD AL AMOR Y UNA FAMILIA CONSOLIDADA: LAS HISTORIA DE EUGENIA TOBAL Y SU MARIDO

El vínculo entre Eugenia y Francisco fue creciendo con el tiempo. “Nos hicimos medio amigos y después pasó el tiempo y ahora somos una familia”, expresó la actriz y Mario comentó: “Me cae bien, sabe de música, le gusta el rock, es difícil encontrar gente así ahora”.

Eugenia Tobal en Otro día Perdido (Foto: captura de eltrece).

Luego, Pergolini quiso saber si su hija conocía la historia de amor de sus padres: “¿Tu hija sabe esta historia?”. Tobal respondió sincera: “No todavía así, es muy chica, tiene seis años”. Así, Eugenia Tobal dejó en claro que, a veces, el amor llega de la forma más inesperada: entre perros, amigos en común y una conexión que fue creciendo hasta formar una familia.

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