Este jueves estalló una interna en el ciclo de El Nueve, Escuela de Cocina, que tiene como conductora a Eugenia Tobal y que en su ausencia por fue cubierta nada más y nada menos que por Rocío Marengo.

Según trascendió, la pareja de Eduardo Fort podría sumarse de forma definitiva y formar un dúo de conducción con la actriz ya que a las autoridades del canal les habría gustado su desempeño.

Para colmo, la mañana en el canal arrancó con una escena digna de película: Eugenia Tobal apareció en el estudio, pero no por la puerta principal, sino saliendo del baúl de un auto.

Su regreso estuvo marcado por el misterio, ya que la prensa la esperaba para preguntarle sobre su viaje y el supuesto malentendido con Marengo y el resto del equipo, ella optó por una jugada inesperada: entró al canal escondida para evitar las preguntas incómodas.

Eugenia Tobal y el chef Roberto "Tano" Ottini en Escuela de Cocina (Foto: captura de El Nueve).

Fue ella misma quien confirmó al programa de América que llegó de esa manera a los estudios de grabación: “Sí, entré en un baúl. Exactamente, entré en un baúl para sorprender a mis compañeros que estaban grabando afuera”, leyó Ambrosino, lo que provocó risas en el estudio.

EL MENSAJE DE ROCÍO MARENGO A EUGENIA TOBAL Y LA RESPUESTA TRAS LA POLÉMICA POR ESCUELA DE COCINA

Paula Varela leyó en Intrusos el mensaje que Rocío Marengo asegura haberle enviado a Eugenia Tobal en medio de la polémica por la conducción de Escuela de Cocina:

“Hola, Eugenia, ojalá me leas. Espero que la estés pasando lindo. Me parecía raro no mandarte al menos un hola. Estoy re contenta y agradecida de haber podido estar en tu programa estos tres días. El equipo es bárbaro, la pasamos re lindo. Lo único es que vuelvo a casa con olor a comida y agotada. Siempre, siempre busco la manera, dentro de mis posibilidades, de nombrarte para que quede claro que es un reemplazo y que si bien no nos conocemos, tengo la mejor con vos. Te mando un beso, Rocío”, le escribió Rocío.

El mensaje que Rocío Marengo le habría enviado a Eugenia Tobal tras la polémica por la conducción de Escuela de Cocina (Foto: captura de Intrusos).

Sin embargo, la respuesta de Tobal a este mensaje sorprendió a todos: “Nunca me llegó un mensaje de ella. Igual le super agradezco que haya venido a grabar durante mis vacaciones”, le dijo la actriz a Daniel Ambrosino al respecto.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.